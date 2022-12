São Paulo está largada

O paulistano que põe os pés fora de casa e caminha por poucos metros em qualquer bairro de São Paulo nota que a cidade parece largada à própria sorte. A sensação é de abandono; o cenário, de desleixo.

Na quarta maior cidade do mundo, seja nos bairros mais próximos, seja nos mais afastados do centro, o que se vê diariamente é o triunfo do caos e da lei do mais forte sobre a ordem pública e a urbanidade.

As calçadas de São Paulo estão intransitáveis, sobretudo para os cidadãos com necessidades especiais. Ruas e avenidas esburacadas e mal iluminadas impõem duplo risco à vida dos paulistanos, que tanto podem ser vítimas de acidentes de trânsito como de violência urbana. Muitos segmentos de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas estão malcuidados ou mal sinalizados, sem falar que o espaço exclusivo dos ciclistas tem sido olimpicamente desrespeitado por motoristas e motociclistas, sem qualquer fiscalização. Vê-se lixo acumulado e mato crescendo em todo canto.

A Prefeitura também tem se mostrado incapaz de lidar com o drama humano dos cidadãos que vivem nas ruas por falta de trabalho e moradia, vítimas da crise social e econômica instalada no País. Em diversos pontos da metrópole, abrigos precários são improvisados por famílias inteiras, e logo proliferam. A ocupação desordenada do espaço público é uma realidade. Em circunstâncias distintas, o mesmo ocorre com os camelôs. As calçadas estão tomadas por vendedores ambulantes que se arvoram em donos de um espaço que é dos pedestres.

Como se não bastasse, o trânsito está caótico, mas nem sempre pelo volume de automóveis em circulação, traço distintivo de São Paulo, e sim pela falta de agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para organizar essa bagunça. Tudo piora em dias de chuva. E nem é preciso uma tempestade digna do Antigo Testamento para apagar os faróis e dar um nó nos cruzamentos da cidade. Uma garoa basta.

Diante de tudo isso, uma pergunta se impõe: afinal, o que tem feito o prefeito Ricardo Nunes? O Portal 156 registra que os problemas relativos aos serviços de zeladoria lideram a lista de reclamações dos paulistanos. Ora, se a principal atribuição de um prefeito é zelar pela qualidade de vida de seus governados, Nunes tem falhado miseravelmente.

Dinheiro não falta em São Paulo. Portanto, não é por falta de recursos que a cidade não recebe investimentos em zeladoria e fiscalização. Se os recebe, decerto têm sido mal direcionados, pois os resultados não aparecem.

Talvez esteja faltando tempo para o prefeito andar pela cidade e ver com os próprios olhos os problemas que atormentam paulistanos de todas as regiões e estratos sociais. Nas últimas semanas, Ricardo Nunes esteve bastante ocupado em articulações com o futuro governador do Estado, Tarcísio de Freitas, para viabilizar o “passe livre” no transporte público municipal, que de “livre” só tem a demagogia. Com a medida, Nunes espera imprimir uma marca pessoal à sua administração, herdada de Bruno Covas (PSDB). Nesse afã, a marca que está imprimindo é outra: a de péssimo zelador.

Em vez de cuidar melhor da cidade, Nunes também dedicou tempo de sua agenda assoberbada para negociar com a Câmara Municipal a aprovação da lei que aumentou o nível de ruído permitido na cidade, medida que, a pretexto de atrair mais negócios para São Paulo, aumentará a poluição sonora que inferniza a vida de milhões de paulistanos que só querem dormir em paz. Restou evidente que o prefeito não se sensibilizou com o aumento de 48,5% no número de reclamações por barulho na cidade que ele governa, de acordo com o Programa Silêncio Urbano (Psiu), da própria gestão municipal.

Aos paulistanos, resta pouco ou nada a fazer a não ser lamentar ou se indignar pelo descaso da Prefeitura com suas angústias. Em tese, a cidade de São Paulo conta com um Sistema de Gerenciamento de Fiscalização (SGF), criado com o intuito de “otimizar os processos de fiscalização da capital” em todas as subprefeituras. É evidente, no entanto, que o tal sistema não passa de um nome pomposo para ineficácia.