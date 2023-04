São Paulo travada

A cidade de São Paulo, como qualquer um pode constatar, está malcuidada. Não é questão de ideologia nem de opinião. É um fato. Em algumas regiões da capital paulista, como a central, chega-se a ponto do abandono; se não oficial, ao menos percebido por quem lá vive, trabalha ou apenas circula.

Calçadas estropiadas, ruas com asfaltamento precário, buracos sinalizados com cones – quando muito – por dias a fio, falhas de iluminação em vias públicas, ciclovias danificadas, fiscalização insuficiente no trânsito e ocupação irregular do espaço urbano são algumas das chagas a céu aberto em vários pontos da mais rica cidade do País.

É triste constatar que esse desmazelo não decorre da incapacidade econômica da metrópole para lidar com seus desafios. Não é por falta de dinheiro que todos os problemas apontados seguem sem solução duradoura. A Prefeitura de São Paulo tem cerca de R$ 35 bilhões em caixa para cumprir suas metas de qualidade fixadas para o quadriênio 2021-2024 em mobilidade urbana, infraestrutura e zeladoria. O que explica, então, a recorrência dos percalços pelos quais os paulistanos passam todos os dias ao saírem de casa e ganharem as ruas da cidade?

No dia 18 passado, a Prefeitura divulgou o balanço anual do Programa de Metas. Apenas 13 dos 77 objetivos estipulados pelo governo foram cumpridos até agora. É de justiça reconhecer que é bastante razoável haver algum descompasso entre a evolução dos projetos e o decorrer do mandato, mas não nessa proporção.

Ricardo Nunes assumiu a Prefeitura no início de maio de 2021. Logo, em dois anos, o prefeito concluiu somente 16% dos objetivos determinados para o quadriênio que se encerra no fim do ano que vem. E alguns desses objetivos são bastante tímidos, como a promessa de manutenção de 1,5 milhão de metros quadrados dos cerca de 65 milhões de metros quadrados de calçadas que há na cidade de São Paulo.

Diante desse quadro, como os munícipes podem ter confiança de que ao longo dos 20 meses que ainda lhe restam à frente da Prefeitura, Nunes conseguirá cumprir os 84% restantes de seu Programa de Metas e entregar uma cidade melhor do que a que recebeu para um eventual sucessor?

Ao Estadão, a Prefeitura justificou o atraso na consecução da maioria das metas que já deveriam ter sido atingidas por dificuldades relativas “ao processo de mapeamento, planejamento e licitação” dos projetos, além de alguns “entraves identificados ao longo das intervenções públicas”. Ora, saber lidar bem com essas intercorrências é justamente o que caracteriza uma boa administração.

Também não se pode descartar nessa demora uma estratégia da Prefeitura em represar o andamento de alguns projetos para acelerá-lo nos dois últimos anos de governo. O objetivo seria manter a imagem do prefeito mais viva na memória da população às vésperas da eleição municipal. “Historicamente, isso é muito recorrente”, disse ao Estadão o coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper, André Marques.

Espera-se que não seja o caso. Uma cidade como São Paulo, cujas demandas são diárias e permanentes, não pode depender do calendário eleitoral.