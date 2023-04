Sem mágica no mercado de capitais

O debate sobre o nível das taxas de juros no Brasil não foi aplacado com a ida do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ao Senado, na terça-feira, para dar explicações sobre a política seguida pela autoridade monetária sobre juros. Dados divulgados nesta semana mostram que a tendência de queda da inflação continua e que o custo do dinheiro para os tomadores de crédito bancário está em alta. Por isso, é urgente que o governo impulsione e o Congresso analise medidas para estimular o mercado de capitais.

Para usar a expressão usada por Campos sobre contas públicas, não há mágica para resolver de imediato os problemas econômicos do Brasil. Não será de um dia para outro que empresas poderão contar com operações no mercado de capitais para baixar o custo dos financiamentos, mas este é um caminho de médio a longo prazo que se provou eficaz em dezenas de países.

Desde o início do ano, os brasileiros têm assistido a uma contundente discussão pública sobre o custo do dinheiro para os tomadores de empréstimos, tendo o presidente Lula da Silva tomado a frente para criticar o elevado nível dos juros e a decisão do BC de mantê-los em 13,75%. Chamado para se justificar, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Campos basicamente repetiu os argumentos apresentados por ele em outras oportunidades, dizendo que o processo de redução dos juros é técnico e esse é o instrumento disponível para baixar a inflação.

No dia seguinte à apresentação de Campos, o IBGE divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial, desacelerou em abril, passando de 0,69% em março para 0,57%. Com isso, o índice de 12 meses passou a 4,16% – em vez dos 5,36% registrados em março. O BC, por sua vez, informou que o custo médio do crédito bancário permaneceu em 22,3% ao ano em março, indiscutivelmente muito elevado por qualquer critério e isso é preocupante porque indica que houve um aumento de 2,8 pontos porcentuais em 12 meses.

São dados que podem jogar lenha na fogueira do debate sobre juros. Esse panorama de juros bancários elevados não mostra indícios de que vá se resolver brevemente. Mesmo que o BC passe a cortar os juros em curto prazo – o que não deve acontecer –, demoraria para que menores taxas chegassem aos tomadores de empréstimos.

A equipe econômica e o BC podem ajudar o impasse atuando em conjunto para implementar medidas que facilitem a entrada de empresas no mercado de capitais e, ao mesmo tempo, protejam de maneira mais consistente o acionista minoritário, uma figura cada vez mais presente no mercado. Não custa lembrar que o número de pessoas que investem na Bolsa de Valores passou de 700 mil em 2018 para 5 milhões no ano passado.

A regulamentação para aprimorar o acesso ao mercado de capitais já existe. Algumas medidas estão paradas no Congresso. Quem está interessado em impulsionar o crescimento econômico do País precisa atentar para a necessidade de apoiar essas mudanças, sem dispensar o debate sobre juros bancários.