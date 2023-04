Sigilo descabido

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro ao apresentar suas alegações finais na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) movida contra o ex-presidente pelo PDT. Este jornal não esperava outra posição do parquet, haja vista que essa Aije – apenas 1 dos 16 processos que correm contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – diz respeito ao infame circo montado pelo ex-presidente diante de embaixadores estrangeiros, em julho de 2022, para mentir sobre a integridade do sistema eleitoral e fazer o Brasil parecer uma republiqueta pouco confiável.

Além de desonrar o País perante representantes da comunidade internacional, Bolsonaro cometeu abuso de poder político de modo tão escancarado que a mera ideia de o MPE não enxergar que um crime eleitoral havia sido praticado com aquela pantomima seria algo inconcebível. Nesse sentido, o MPE não fez mais do que sua obrigação como instituição de defesa do regime democrático e da ordem jurídica.

Mas, se está claríssimo que um crime eleitoral foi cometido por Bolsonaro, e pelo qual ele deve ficar inelegível pelo prazo de oito anos, ainda não se conhece o teor das alegações finais do MPE e da defesa, além de outras informações processuais. É um absurdo.

Por determinação do ministro relator, Benedito Gonçalves, o processo está sob sigilo “provisório”. O ministro acolheu um pedido da defesa de Bolsonaro, que, também em alegações finais, argumentou que “não há provas” da ligação do ex-presidente com a chamada “minuta do golpe”, o esboço de um decreto encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, o bolsonarista Anderson Torres, que previa intervenção federal no TSE a fim de desqualificar o resultado da eleição de 2022. Por decisão do ministro Gonçalves, o documento encontrado na casa de Torres, ora preso no Distrito Federal, foi incorporado à ação eleitoral interposta pelo PDT.

Não há razão objetiva que justifique a manutenção do sigilo sobre o conteúdo desse processo no TSE. Todos os atos processuais, por regra, devem ser públicos, exceto quando o interesse público ou social exigir o contrário. As hipóteses estão muito bem definidas pelo Código de Processo Civil (processos que tratam de casamento, divórcio, separação de corpos, união estável, alimentos e guarda de crianças e adolescentes).

Ora, no caso específico do processo eleitoral contra Bolsonaro, o interesse público estará resguardado justamente com a publicidade da ação. Sem constrangimento, Bolsonaro humilhou a sociedade e demonstrou profundo desprezo pelo Brasil ao sobrepor seu interesse particular – a permanência no poder – à imagem do País no exterior. O estrago só não foi maior porque a grande maioria dos diplomatas estrangeiros sabia muito bem com quem estava lidando e sabia o que Bolsonaro pretendia com suas investidas contra o sistema eleitoral.

Como aos cidadãos, agora, não é dado conhecer em detalhes um dos processos que mais interessam ao País, o que pode definir o destino político de um de seus maiores detratores?