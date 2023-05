“Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros”, dizia a constituição da distopia imaginada por George Orwell em A Revolução dos Bichos. Lembrei-me desta frase ao ver os resultados de um trabalho importantíssimo feito pelo Inep, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, sobre o que acontece com os jovens que entram no ensino superior brasileiro. Intitulado Indicadores de Fluxo na Educação Superior, seus dados estão disponíveis na internet, mas até hoje nunca vi alguém que tenha se dado ao trabalho de falar da gravidade do que revelam.

O que o Inep fez foi identificar os alunos que entraram no ensino superior em determinado ano e verificar, em cada ano seguinte, o que aconteceu com cada um – se continua estudando, se abandonou o curso ou se o concluiu. A metodologia é complicada, mas os resultados são fáceis de entender. Para o Brasil como um todo, dos que entraram em 2015, cinco anos depois, em 2020, 35% haviam se formado, 10% continuavam estudando e 54%, mais da metade, haviam abandonado o curso sem terminá-lo. Os números variam conforme o tipo de instituição, a modalidade do curso e a área de estudos, mas não muito. No setor privado, com 75% da matrícula, a taxa acumulada de abandono depois de cinco anos era de 57%; no setor público, de 47%. Um pouco melhor, mais ainda muito alta. Para os estudantes em cursos presenciais, era de 54%; para os cursos à distância, de 65%. A área com maior proporção de estudantes que abandonam é a de tecnologias de computação e informação (65%), seguida das engenharias (59%).

São dados desastrosos, que podem ser explicados por muitos fatores, como a dificuldade dos alunos em seguir cursos mais exigentes, a precariedade dos cursos à distância, a necessidade de trabalhar, a dificuldade de pagar as mensalidades das faculdades privadas, e outros. O que é inexplicável é que ninguém parece se preocupar com isso. Este dado não entra no complicado sistema de avaliação do MEC; as verbas e os salários dos professores nas universidades públicas continuam chegando, quer os alunos se formem ou não; e as universidades privadas não devolvem as mensalidades de quem não se forma.

O que faz lembrar a sociedade dos bichos é que, nos últimos 20 anos, as políticas de educação superior tiveram como preocupação quase única tornar o acesso aos estudos universitários o mais igualitário possível. Programas como o Prouni, o Reuni, o Crédito Educativo, a transformação dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) em institutos universitários, a transformação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em exame vestibular nacional, a lei de cotas, todos buscavam ampliar as vagas, oferecer estudos gratuitos ou empréstimos a perder de vista para pagar os estudos, facilitar os processos seletivos e privilegiar estudantes mais pobres, das redes públicas e não brancos. Com isso, o ensino superior se tornou um pouco maior e mais igualitário, o setor público ficou menos elitista, mas, ainda assim, fazer um curso superior continuou sendo um privilégio. E boa parte da desigualdade entre os que entravam ou ficavam fora agora existe dentro, entre os que se graduam e a metade que fica pelo caminho.

É um enorme desperdício, como de uma fábrica que joga fora metade do que produz, e uma grande frustração para os que entram cheios de esperança, investem tempo e dinheiro, e acabam sendo forçados a desistir.

Claro, as frustrações já vinham se acumulando desde antes, para os milhões que terminam o ensino fundamental sem saber ler direito, os que não conseguem terminar o ensino médio, os que não conseguem notas razoáveis no Enem. E continuam, inclusive, para os que, depois de quatro ou cinco anos, terminam com um diploma universitário, mas mal conseguem um emprego de nível médio. Mas parece que não importa – há sempre aqueles que se dão bem, que são mais iguais do que os outros e mantêm o mito de que todos um dia poderão chegar lá.

Os dados de fluxo nos dizem quais as chances de um estudante de determinada área de estudo ou setor terminar seu curso, mas não identificam quais instituições cuidam mais de seus alunos nem que características dos alunos os tornam mais vulneráveis ao fracasso. Além disso, os estudantes só têm uma ideia vaga das oportunidades que terão no mercado de trabalho. Temos informações gerais que nos dizem que ter um diploma universitário facilita muito ter um emprego estável e um bom salário, o que explica por que tanta gente continua tentando. Mas não existe nenhum sistema de informações que ajude os estudantes a escolher seus cursos e que ajude os governantes a decidir que instituições e áreas de estudo precisam ser apoiadas ou desestimuladas.

São essas informações – e não provas que a ninguém importam e indicadores que ninguém entende – que deveriam ser a base de um sistema efetivo de avaliação da educação superior brasileira. Já é hora de falar menos de igualdade de acesso e encarar a ineficiência e as desigualdades que existem dentro das instituições. Como usam seus recursos, qual a qualidade e a pertinência do que ensinam e o que fazer para que não continuem sucateando metade dos jovens que caem em suas mãos.

*

SOCIÓLOGO, É MEMBRO DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS