Só palavrório não cria confiança

O discurso governamental que procura mostrar um “novo” Brasil em contraste com o país em que vivemos durante a administração Jair Bolsonaro não está surtindo o efeito desejado pelos petistas: até agora, não melhorou o clima entre consumidores e empresários. E persistem as perspectivas pessimistas em relação à economia nos dois públicos.

Desde sua posse, o presidente Lula da Silva tem mandado recados de que o País vai contrariar as previsões negativas sobre o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) – o consenso do mercado financeiro indica uma expansão, muito modesta, de apenas 1%, segundo levantamento do Boletim Focus divulgado nesta semana pelo Banco Central. Lula disse recentemente que não vai haver milagre, mas vai ter crescimento acima das previsões desfavoráveis.

As falas presidenciais e da equipe econômica tiveram, porém, pouco eco tanto no mundo corporativo como entre os consumidores, como mostraram os índices de confiança, apurados pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Os dois indicadores caíram em abril, mas o mais relevante é que esses resultados mantiveram os níveis de confiança em patamares baixos. Na avaliação de Aloisio Campelo Júnior, da FGV, a pesquisa entre os empresários reflete “o quadro de desaceleração gradual do nível de atividades dos setores mais cíclicos da economia”. A confiança dos consumidores, por sua vez, acomodou-se em abril em níveis considerados baixos em termos históricos, provavelmente como resultado do alto endividamento das famílias e dificuldade de acesso ao crédito.

Certamente não contribuem para aumentar a confiança no desenrolar da economia neste e nos próximos anos as dúvidas quanto à possibilidade de o governo conseguir implementar as medidas anunciadas desde janeiro. Está claro que a equipe política do presidente Lula enfrenta sérias dificuldades para construir uma base de apoio no Congresso, como aliás se viu na tentativa frustrada de votação na terça-feira, na Câmara, do projeto de lei que regula as redes sociais na internet.

Além disso, é significativo o grau de incerteza sobre o impacto que decisões governamentais terão na economia, mesmo se elas forem aprovadas pelo Congresso sem grandes desvirtuamentos – sem a inclusão de “jabutis” que distorçam seus propósitos iniciais. É o caso do arcabouço fiscal, a respeito do qual foram levantadas mais questões do que certezas sobre o efeito que terá nas contas públicas – e, em última instância, na economia e nos investimentos que poderiam alavancar o crescimento mais vigoroso e duradouro do PIB.

Fazer discursos, criticar o alto nível das taxas de juros, combater o pessimismo, tudo isso faz parte do jogo retórico do governante. Mas essas ações se tornam apenas palavras ao vento se não forem acompanhadas ou mesmo antecipadas por trabalho duro e minucioso nos setores econômicos que demandam atenção. Há muito o que corrigir, avançar ou mudar na economia – e essas tarefas exigem empenho e cuidado com as contas públicas. Talvez o mote adequado neste momento seja menos discurso e mais trabalho.