Solidariedade é a regra

O presidente Lula da Silva orientou parlamentares da base aliada no Congresso a apoiar o Projeto de Lei (PL) 1.774/2023, que institui a doação presumida de órgãos e tecidos humanos no País. O projeto inverte a atual dinâmica do processo. Hoje, quem deseja ser doador deve manifestar expressamente essa vontade; em caso de silêncio, familiares da pessoa falecida devem autorizar a retirada de seus órgãos ou tecidos. Caso o PL 1.774 seja aprovado, todos os brasileiros que não se manifestarem em contrário serão considerados doadores de órgãos.

O apoio do governo Lula ao avanço do PL 1.774 é uma excelente notícia para milhares de brasileiros, considerando os cerca de 50 mil pacientes que esperam por um transplante. De acordo com o texto, proposto pelos deputados Maurício Carvalho (União-RO) e Marangoni (União-SP), “presume-se autorizada a doação post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para transplantes ou outra finalidade terapêutica, salvo manifestação de vontade em contrário”.

O projeto é cuidadoso. Primeiro, porque assegura a liberdade dos cidadãos que não desejam ser doadores, seja qual for sua razão. Além disso, o processo de manifestação de recusa é simples. Segundo a proposta, “todo indivíduo que não desejar dispor de seus órgãos, tecidos ou partes do corpo para a doação (...) deverá registrar em documento público de identidade o seu desejo de não ser doador de órgãos e tecidos”. Caso mude de ideia, basta retirar a menção do documento oficial.

Outra prudência do PL 1.774 foi manter a exigência de autorização expressa de parente maior de idade para doação de órgãos e tecidos de menores de 16 anos ou de pessoa que, “por deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato”. Também não é presumida a doação de órgãos dos cidadãos que não possuem documento público de identidade.

Oxalá o PL 1.774 seja convertido em lei. Muito mais pessoas ganharão qualidade de vida com a doação presumida. Outros tantos, mais ainda: terão a chance de continuar vivendo, como é o caso dos que passam pela angustiante espera por um transplante de órgãos mais urgente, como os que envolvem coração, pulmão, pâncreas ou fígado.

Entretanto, a doação presumida, isoladamente, até pode fazer do Brasil o país com o maior número de doadores do mundo. Mas de que isso valerá se o Sistema Único de Saúde (SUS) não estiver preparado para o aumento significativo do número de cirurgias? É fundamental que o PL 1.774 venha acompanhado de outras medidas aptas a ampliar a capacidade geral do SUS, tanto para captar órgãos em volume inaudito como para realizar as cirurgias, além do acompanhamento dos pacientes pós-transplante.

O Brasil já é referência mundial em transplantes de órgãos. A sociedade deve se orgulhar por contar com o maior sistema público de saúde para realizar esse tipo de cirurgia. Com os devidos cuidados e ações coordenadas, esse quadro só tende a melhorar, e cada vez mais pessoas esperarão menos tempo para ganhar um novo sopro de vida.