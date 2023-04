Stephen Kotkin é um famoso historiador americano especializado na Rússia, autor de uma monumental biografia de Stalin que chegou a seu segundo volume e já tem milhares de páginas. Mas, acima de tudo, Kotkin é um homem importante do establishment, do mundo intelectual e dos aparatos dos EUA. Recentemente, Kotkin se expôs em favor do que na América é chamada de “solução coreana” para a guerra na Ucrânia.

Nada de transcendental ou completamente novo, já que essa ideia tinha sido lançada há alguns meses por Henry Kissinger e outros expoentes americanos de primeiro escalão. O interessante, desta vez, é que a “solução coreana” encontra hospitalidade numa revista como a The New Yorker, que, além de ser referência e ter ampla difusão no mundo intelectual dos EUA, certamente não está próxima das opiniões da direita americana, que sempre se expressou para o fim rápido da guerra, mas sim do governo de Joe Biden.

O título já deixa poucas dúvidas: How the War in Ukraine Ends (Como acaba a guerra na Ucrânia). Sem o ponto de interrogação. Portanto, não uma hipótese, mas uma definição clara sobre o futuro do conflito. Kotkin, evidentemente, relata opiniões generalizadas no “estado profundo” americano, e as apresenta de forma não oficial para testar a reação do público após mais de um ano de combates.

Mas o que seria a “solução coreana”? Em 1950 estourou a Guerra da Coreia. Em 1953, após duríssimas batalhas, especialmente entre americanos e chineses, as tropas dos dois lados não conseguiram sair das proximidades do 38.º paralelo. Ficou claro que não se poderia ir muito mais longe, alcançando uma trégua que dura até os dias de hoje.

Mais de 70 anos se passaram e aquela famosa, ou infame, linha desmilitarizada que divide as duas Coreias continua funcionando. Esse seria o tipo de armistício que alguns, não somente nos EUA, estão propondo como a solução “menos pior” para a guerra na Ucrânia.

Uma abordagem que impõe a necessidade de dividir os contendentes, traçar uma linha no atual front, segurá-la e considerá-la como perímetro do armistício sem data para acabar. Nada trivial, considerando a belicosidade dos dois lados, principalmente de grupos como os russos da Wagner e os ucranianos do Regimento Azov, que nem sequer respondem sempre às ordens de Moscou e Kiev.

Assumindo que um cessar-fogo fosse tecnicamente possível, a maior parte da Ucrânia permaneceria mais conectada do que nunca ao Ocidente, especialmente à União Europeia. Enquanto cerca de 20% restantes do país, conquistados pelos russos após a invasão de 24 de fevereiro do ano passado, se tornariam algo de muito próximo da Coreia do Norte, em todos os sentidos, pois é a parte mais bombardeada e destruída da Ucrânia. De fato, ininterruptamente em guerra desde 2014. Um prêmio bastante envenenado para a Rússia.

Mesmo com essa proposta apresentada na imprensa americana, estamos muito longe de tal hipótese. Ao menos com as informações disponíveis. No entanto, algumas recentes declarações do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e de outros representantes do governo americano, que não foram exatamente suaves em relação à Ucrânia, sugerem que uma “solução coreana” permitiria a ambos os lados respirar, não implicando nenhum tipo de acordo definitivo. Nenhum tratado de paz. E sem promessas solenes.

Para o Ocidente e para os ucranianos, o Donbass e a Crimeia continuariam partes da Ucrânia. Para a Rússia, o que foi anexado seria território russo. Mas, pelo menos, a guerra terminaria.

Um compromisso complicado de aceitar em Kiev, considerando as perdas territoriais e as centenas de milhares de mortos. Entretanto, as guerras podem terminar, muitas vezes terminam com compromissos sujos, não com uma paz justa e contratualizada.

Todavia, o tópico mais interessante que se pode encontrar no artigo da The New Yorker é a motivação que leva para uma “solução coreana”. Kotkin explica que os EUA simplesmente não querem continuar o conflito. E, mesmo se quisessem, talvez nem tenham os meios para fazê-lo.

As munições que hoje sustentam a resistência ucraniana vêm em grande parte dos EUA e da Europa. Os americanos produzem cerca de 15 mil projéteis de artilharia por ano. Os europeus, outros 15 mil. Mas os ucranianos consomem ao menos 90 mil projéteis por ano. Portanto, existe um déficit de 60 mil peças. Continuando nesse ritmo, mais cedo ou mais tarde o Ocidente esgotará seus estoques.

Portanto, seria um problema material. Mas não só isso. Para os americanos, a guerra na Ucrânia faz parte de um confronto muito mais amplo e importante, cujo real adversário é a China. O confronto decisivo vai se resolver em Taiwan, no Pacífico e nos Mares da China Meridional e Oriental. Ou seja, onde a China quer conquistar a soberania e onde os americanos não querem cedê-la.

Washington considera Taiwan muito mais importante que o Donbass. E, já que a maior parte de seus recursos militares está indo para a segunda, ao invés da primeira, a Casa Branca não quer que a guerra dure muito tempo. Pelo contrário, que termine possivelmente até o fim do ano. Eis as pressões para uma “solução coreana”.

Além do mais, o Pentágono já informou que o calendário de fornecimento de armamentos para Taiwan acumulou um atraso de quatro anos em razão do conflito ucraniano, gerando uma profunda irritação no chefe das Forças Armadas dos EUA, Mike Milley.

Mas uma “solução coreana” não seria aceita por todo o establishment americano. Por isso, seria fundamental apresentá-la como uma vitória para a Ucrânia. Algo bastante complicado. Na linha de fronteira provisória e na eventual faixa desmilitarizada deveria haver alguma forma de garantia internacional, patrocinada pelos EUA e, claro, concordada com a Rússia. Mas sem a entrada formal de Kiev na Otan, para evitar um possível envolvimento de toda a Aliança Atlântica do conflito contra Moscou.

A proposta americana prevê o ingresso imediato da Ucrânia na União Europeia. Algo que beiraria o milagre. Primeiro, porque um país que quer entrar no bloco europeu é submetido a exames contínuos. Negociações, teste e provas que podem durar anos, talvez décadas, com o risco de não chegar a nenhuma conclusão. Como foi o caso da Turquia. Em segundo lugar, pois não há consenso entre os membros da União Europeia. Com a Ucrânia devastada, imaginar que os países europeus concordem com uma entrada rápida, subentendendo desembolsar bilhões de euros para a reconstrução, é algo bastante improvável.

É um cenário que antecipa uma possível futura crise nos próximos meses. Os maiores apoiadores de uma vitória total da Ucrânia, como poloneses, bálticos, escandinavos e romenos, que querem uma reconquista de todos os territórios perdidos após 2014, incluindo a Crimeia, poderiam assumir posições antitéticas em relação a uma proposta de cessar-fogo euroamericana, dividindo o campo ocidental.

Claro, tudo isso é teoria, por enquanto. Mas o fato de que essas conjecturas estejam circulando publicamente significa algo. A grande ofensiva russa de primavera estaria prestes a começar. A contraofensiva ucraniana também. A incerteza ainda é grande e uma “solução coreana” parece distante.

É PROFESSOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS NO IBMEC-SP