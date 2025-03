Tapa na cara da legalidade

Não tardou para mais um episódio de violência constranger as forças de segurança de São Paulo. Após uma série de vídeos mostrando abusos cometidos por maus policiais, vieram a público agora imagens de um agente da Polícia Militar (PM) desferindo um tapa no rosto de um homem rendido e ameaçando-o de morte.

A abordagem ocorreu na Vila Ema, na zona leste da capital paulista, no dia 21 de fevereiro. Na ocasião, um PM maltrata vários jovens enfileirados em um muro. A um deles o policial diz que já o conhece, afirma que o homem “sabe muito bem como o bagulho funciona” e pergunta se ele “quer tomar na cara”.

Em seguida, após aparentemente receber alguma informação de um colega, o agente acerta, com a mão aberta, o rosto do rapaz. Em meio a xingamentos, o PM pede um revólver a um colega, engatilha a arma e a aponta para a cabeça do abordado, dizendo que o tiro “tem que ser na cara para estragar o velório”.

As circunstâncias dessa abordagem ainda não foram esclarecidas e não se sabe se os jovens são inocentes ou se estão envolvidos em alguma atividade ilegal. No entanto, o que se sabe é que a conduta do policial representa uma violação de direitos humanos em estado bruto.

Nenhum PM recebeu salvo-conduto para extrapolar o exercício dos poderes que lhes foram conferidos pelo Estado. Pelo contrário: a eles se impõe o mandamento máximo do estrito cumprimento de suas funções dentro da legalidade e dos preceitos constitucionais, que não autorizam ninguém a cometer agressões injustificadas ou fazer ameaças.

Na PM do maior Estado do País, existem protocolos que devem ser seguidos à risca por seus integrantes. Não consta que barbarizar quem quer que seja esteja entre os seus ensinamentos. Ademais, no Estado Democrático de Direito, a função de julgar e punir, com o respeito ao devido processo legal e à ampla defesa, não foi outorgada a PMs. E não há previsão de castigo físico a quem supostamente infringe a lei nem há pena de morte no País.

Infelizmente, a truculência de alguns policiais tem envergonhado muito a PM paulista, que, vale lembrar, é certamente composta em sua maioria por bons agentes. Recentemente, vídeos flagraram policiais agredindo uma senhora durante uma abordagem, um motociclista sendo arremessado de cima de uma ponte e o assassinato de um estudante de Medicina com um tiro no abdome após dar um simples tapa no retrovisor de uma viatura.

No caso da Vila Ema, a Secretaria da Segurança Pública disse o óbvio: que a abordagem não condiz com os protocolos da PM. Ademais, informou que dois agentes foram afastados das ruas e que um inquérito foi instaurado. Mas a gestão estadual precisa ir além.

Esses casos reforçam a necessidade de uma intervenção rápida das autoridades, sem margem para discursos dúbios ou lenientes com a violência, uma atitude firme do comando da PM, para enquadrar a tropa, e a aplicação de punição exemplar por parte dos órgãos de correição, para cessar a reincidência. Do contrário, os paulistas ficarão à espera dos próximos vídeos com novas práticas abusivas daqueles que desonram a polícia.