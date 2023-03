Terror e morte na escola

O ataque de um aluno de 13 anos numa escola da zona oeste de São Paulo chocou o País de muitas maneiras: pelo crime em si, filmado em toda a sua crueza, como já se tornou comum nestes tempos, que vitimou uma professora totalmente indefesa; pela vulnerabilidade de alunos e professores num ambiente presumivelmente de aprendizado, e não de violência homicida; e pela exposição explícita e dolorosa do terrível estado da saúde mental dos estudantes, sobretudo depois da traumática experiência da pandemia de covid-19.

Dadas todas essas dimensões, não se pode tratar esse episódio apenas como mais um crime, mas como expressão dos muitos desafios que se impõem a autoridades públicas e a educadores para reduzir os riscos de que algo dessa natureza volte a acontecer e, pior, que se torne comum.

O primeiro aspecto que salta logo aos olhos é a facilidade com que o estudante entrou armado na escola e atacou a professora e em seguida vários de seus colegas. No entanto, ainda que cause justa indignação, tal circunstância não pode servir de pretexto para soluções que, em vez de mitigar a sensação de insegurança, acrescentariam tensão ao ambiente escolar. O governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, indicou a disposição de colocar policiais dentro das escolas. Além disso, alguns políticos sugeriram a instalação de detectores de metal. Tais propostas, ainda que possivelmente evitem crimes, o que é duvidoso, tendem a transformar a escola em teatro de guerra, algo indesejado para a educação das crianças.

O segundo aspecto é o protagonismo das redes sociais. Na véspera do crime, o assassino tinha anunciado o plano em uma dessas redes. Um mês antes, já havia sido denunciado à polícia por postar vídeos em que simulava atos violentos. Não se quer aqui dizer que as redes tenham responsabilidade direta pela violência, mas, ao permitir que crianças as frequentem e ao valorizar conteúdos violentos por seu potencial de engajamento, colaboram decisivamente para que jovens se radicalizem e, confundindo o mundo virtual com o real, sintam-se estimulados a praticar a violência que os excita.

Nesse sentido, é urgente que haja alguma forma de monitoramento das redes para que eventuais sinais de desequilíbrio deste ou daquele aluno sejam detectados a tempo. Muitas vezes, os pais não dão conta das múltiplas possibilidades de interação virtual a que seus filhos são expostos, razão pela qual é preciso que a escola os ajude e que haja denúncia tempestiva à polícia caso se suspeite que a criança esteja tomando o caminho da violência real.

Por fim, a saúde mental dos estudantes é outra frente de atuação incontornável, ainda mais quando se considera que, na pandemia, a suspensão das aulas presenciais e o isolamento social acentuaram distúrbios de ansiedade e depressão. Soube-se agora, depois da tragédia, que o governo paulista cancelou, há um mês, seu programa de atendimento psicológico nas escolas, por razões técnicas. Menos mal que tenha anunciado agora a retomada do programa, absolutamente necessário.

De tudo isso, depreende-se que não serão soluções simplistas e meramente reativas que vão resolver o problema. Que a indignação não sirva de pretexto para mais violência. É preciso ter coragem de apostar na cultura de paz.