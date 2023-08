Teto não resolve reforma tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ser favorável à inclusão de um teto de 25% para a alíquota do novo imposto sobre bens e serviços. Embora não haja uma decisão final sobre incluir essa proposta no texto da reforma tributária, ela parece estar em um estágio relativamente avançado, a ponto de o relator, Eduardo Braga (MDB-AM), já se referir a ela por meio de um neologismo. Segundo Pacheco, Braga tem dito que pretende “tetar” a reforma.

O padrinho dessa sugestão é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva. “A indústria não quer exceção. Só quer que a alíquota máxima se situe no patamar de 25%”, afirmou Josué, em um debate promovido pela própria Fiesp e pelo Esfera, grupo que reúne empresários, empreendedores e o setor produtivo.

O porcentual mencionado pelo industrial não foi escolhido por acaso. Um estudo do Ministério da Fazenda, ao qual o Senado já teve acesso, mostrou que a reforma, da forma como foi aprovada na Câmara, exigirá que o novo imposto tenha uma alíquota de 25,45% a 27%. Neste patamar, o Brasil, ao lado da Hungria, estaria entre os países com a maior tributação sobre consumo do mundo, segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

É evidente que ninguém gostaria que o País liderasse esse ranking, mas não é a imposição de um teto máximo para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) que resolverá a questão. A alíquota calculada pelo estudo do Ministério da Fazenda é simplesmente o reflexo de todas as exceções aprovadas durante a tramitação da reforma tributária na Câmara. Como a neutralidade é premissa da reforma, ou seja, a arrecadação total de tributos sobre consumo será mantida, cada segmento que conquista tratamento especial onera todos os demais.

Para garantir o apoio dos parlamentares ao texto, o governo já havia se comprometido a manter a vigência do Simples Nacional e da Zona Franca de Manaus. Os deputados, no entanto, incluíram agronegócio, educação e saúde privadas, transporte público e até bares entre os beneficiados. Além disso, ampliaram o desconto a que os setores contemplados teriam direito de 50% para 60% da alíquota cheia e mantiveram a isenção para itens da cesta básica – benefício que, na proposta original, só valeria para famílias de baixa renda.

A consequência dessas escolhas não poderia ser outra: a alíquota cheia do IVA teve de aumentar para bancá-las. Logo, se o objetivo é reduzir a carga tributária, não basta impor uma alíquota máxima para o IVA e esperar que funcione como num passe de mágica. Neste caso, a ordem dos fatores altera o produto e compromete o resultado final.

Há outra forma de colocar o teto de 25% em prática, mas ela requer muito mais trabalho e coragem dos senadores no enfrentamento dos lobbies e de seus privilégios. Até o momento, no entanto, não parece ser essa a intenção do Senado. Atuando em prol de sua própria categoria profissional, Pacheco sinalizou ser favorável a garantir um tratamento especial para profissionais liberais, especialmente advogados que atuam como empresas e faturam valores superiores aos amplos e generosos limites do Simples Nacional.

A proposta do teto padece ainda de problemas conceituais, como destacou o secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Appy, também presente no debate promovido pela Fiesp e o Esfera. Uma vez que o IVA será dual, com uma parcela administrada pela União e outra por Estados e municípios, sobre qual delas o teto seria aplicado? Se for sobre a primeira, ela ampliará o déficit primário do governo; se for sobre a segunda, desrespeitará a autonomia dos entes federativos.

Os senadores fariam um bem à sociedade se desconsiderassem a proposta do teto para o imposto e discutissem seriamente os custos e os benefícios de conceder tratamento privilegiado a diversos setores de forma indiscriminada. Práticas como essa formaram os pilares de um sistema que ganhou o apelido de manicômio tributário. Chegou o momento de abandoná-las de vez.