O Estado Democrático de Direito é quem sai estropiado da rinha entre o Departamento de Estado dos EUA, o Supremo Tribunal Federal (STF), em particular o ministro Alexandre de Moraes, e o governo do Brasil, por meio do Ministério das Relações Exteriores. Numa briga em que todos estão errados, embevecidos pela imagem de paladinos da democracia que fazem de si mesmos, as maiores vítimas são justamente as liberdades democráticas e as instituições republicanas de ambos os países.

No dia 26 passado, como se sabe, o Departamento de Estado norte-americano publicou uma declaração infundada para atacar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a rede social Rumble no Brasil. Em um caso muito semelhante ao que envolveu o X, rede social do bilionário Elon Musk, Moraes bloqueou o acesso à plataforma de vídeos em todo o território nacional por seu reiterado descumprimento de decisões judiciais no País, condicionando o desbloqueio à formalização de uma representação jurídica do Rumble em âmbito local.

Ora, o Brasil é soberano para editar suas leis. Qualquer empresa que aqui pretenda fazer negócios há de se sujeitar a elas, entre as quais se destaca a necessidade da representação local. Por óbvio, há também que respeitar as decisões da Justiça brasileira. Logo, a decisão de Moraes que suspendeu o Rumble, sob esse aspecto, era mais que razoável, era mandatória à luz do ordenamento jurídico nacional.

Porém, colonizado para servir aos interesses privados do presidente Donald Trump e de seus asseclas, o Departamento de Estado dos EUA distorceu a decisão do STF, como destacou o Itamaraty em nota, tratando-a como censura e, ora vejam, uma violação da soberania daquele país. Esse entendimento não prosperou nem na Justiça norte-americana, que negou liminar contra a decisão de Moraes em um processo movido contra o ministro pelo Rumble e pelo Trump Media & Technology Group. Para a juíza Mary Scriven, os efeitos da decisão do STF, evidentemente, estão circunscritos à jurisdição do Brasil. A fervura deveria ter baixado nesse ponto.

Mas Moraes reagiu da pior maneira possível, politizando a questão em termos pueris ao retorquir que “deixamos de ser uma colônia em 7 de setembro de 1822”. Consta até que o ministro articulou com o Itamaraty, pasme o leitor, os termos da nota divulgada pela diplomacia brasileira. Melhor seria se o sr. Moraes ficasse em silêncio e deixasse a interação política, fora dos autos, permanecer entre os dois governos. Mas isso parece impossível para quem se apresenta ao País como a vanguarda da democracia contra tiranias, aqui e alhures.

Se, por um lado, Moraes foi alvo de um descabido ataque de um governo estrangeiro por conta de uma de suas decisões, por outro, o ministro há tempos tem exorbitado suas prerrogativas para, em nome de uma suposta defesa da democracia, cometer uma série de abusos que, ao contrário, contribui para miná-la. A condução de inquéritos sigilosos e aparentemente intermináveis para apurar atos golpistas e disseminação de “fake news” é apenas o exemplo mais infeliz desse apego de Moraes a um acúmulo de poder que não se coaduna com a própria ideia de República.

Por trás desse vigilantismo exacerbado, como é notório, está o entendimento obtuso que o sr. Moraes tem sobre as big techs e o papel que as redes sociais passaram a desempenhar na vida cotidiana nos últimos anos. Como ficou ainda mais claro na aula magna proferida pelo ministro aos alunos da Faculdade de Direito da USP, onde também é professor, Moraes propala uma visão moralista que mal disfarça o espírito censório que parece orientar não apenas ele, mas quase todo o STF em um esforço dirigido para a “purgação”, digamos assim, do ambiente digital no Brasil, como se nas redes sociais só houvesse lugar para discursos virtuosos.

O professor Moraes, a bem da verdade, não tem uma teoria, e sim uma causa: quer porque quer disciplinar as redes sociais para salvar a democracia de seus algozes. Nem que para isso tenha de retorcer princípios democráticos elementares, como a liberdade de expressão, até o ponto de tornar a própria democracia irreconhecível.

Portanto, na briga entre Moraes e Trump, quem sai de olho roxo são as instituições republicanas e a própria democracia.