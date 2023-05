Transferência de renda não faz milagre

Nas últimas três décadas o Brasil passou a orbitar entre as 10 maiores economias do mundo, mas há muito mais tempo persiste como um de seus países mais desiguais. A desigualdade é tanto mais escandalosa em um país pacífico, rico em recursos naturais e em culturas multiétnicas. Assim, não há como não sentir um sopro de esperança ante os dados divulgados pelo IBGE dando conta de que, em 2022, a desigualdade recuou para o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012.

No último ano, o Índice de Gini – que mede a desigualdade de renda, numa escala de 0 a 1 – recuou de 0,544 para 0,518. Por trás dessas cifras há uma evolução robusta. Segundo os cálculos da FGV Social, a pobreza recuou de cerca de 14% para 9,6%.

Junto à recuperação do emprego após o choque pandêmico, a manutenção dos programas de transferência de renda expandidos na crise é a principal alavanca dessa evolução.

O pior desfecho para esse alívio seria se ele desse lugar à complacência, ao invés de estimular um esforço transformador. Em um país desigual como o Brasil, transferências de renda são condição necessária, mas não suficiente, para uma redução da desigualdade contínua e sustentável. O lugar-comum é incontornável: não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar.

Parece óbvio, mas não é. Prova disso são os dados coletados pela FGV Social que mostram um padrão: nos anos eleitorais há uma redução da pobreza, seguida de aumento nos anos seguintes. Ou seja, a lógica dos programas sociais no Brasil é dar, à beira das urnas, um punhado de peixes que vão minguando até a próxima corrida por votos. A cada quatro anos o Estado patrimonialista veste a fantasia paternalista e, assim, perpetua seus negócios com um setor privado marcado por privilégios oligopolistas e protecionismos. A renda segue concentrada, mas como a produtividade é cada vez mais distante da dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento que crescem mais aceleradamente, também essa renda se deteriora.

Reverter esse ciclo depende de uma refundação do Estado e da liberalização da economia. Para produzir riquezas, é preciso um setor privado competitivo e inovador. E, para distribuí-las na forma de igualdade de oportunidades, um Estado eficiente e inclusivo.

O mérito de um Estado de Bem-Estar Social sustentável se mede menos pela quantidade de vulneráveis que ele assiste do que pela quantidade que ele emancipa. Mas, na caça de votos, os demagogos competem por quem distribui e promete mais distribuição de renda, e negligenciam os fatores de geração de renda e do maior dos programas sociais: o emprego. Os fatores pós-produção da responsabilidade social – os programas assistenciais – são enfatizados em detrimento dos fatores pré-produção – educação e capacitação – e os fatores da produção propriamente dita – investimentos e inovação.

O ciclo de redução da pobreza nas duas primeiras décadas deste século ilustra a fugacidade dessa lógica populista. O superciclo das commodities impulsionou um crescimento robusto do PIB. A gestão petista ampliou programas de distribuição de renda para os pobres e de crédito para a classe média que aumentaram o consumo. Mas pouco investiu em reformas modernizantes do Estado e em instrumentos para o crescimento sustentável, como educação, infraestrutura e diversificação econômica. Findo o ciclo, foi preciso sustentar os gastos com mais dívidas, as contas públicas foram arrebentadas, o crédito e investimentos secaram, a produtividade caiu, o desemprego aumentou e milhões caíram na pobreza. De volta ao poder, o PT pretende resgatar essas pessoas reciclando as mesmas fórmulas, mas com um Estado fiscalmente combalido e sem nada parecido com as receitas das commodities dos anos 2000.

Há uma verdade genuína na lógica progressista de que o crescimento da riqueza nacional sem distribuição gera iniquidades. Mas é só uma meia-verdade. É preciso que as lideranças públicas e privadas os levem a reconhecer o outro lado dessa equação que forma a verdade completa: a distribuição da riqueza sem o seu crescimento só gera mais pobreza.