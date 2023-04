Transparência induz o desenvolvimento

O Brasil aparece num desonroso 94.º lugar, entre 180 países, no ranking da Transparência Internacional que mede a percepção, por parte de agentes do setor privado, de corrupção no setor público. As consequências negativas desse estado de espírito nacional são visíveis há muito tempo, variando da desconfiança generalizada sobre a honestidade dos agentes públicos até a frustração de negócios promissores por insegurança. Não à toa, o Brasil está mais ou menos na mesma posição nesse ranking, o Índice de Percepção da Corrupção (IPC), há alguns anos.

Os problemas brasileiros em relação à corrupção são bastante conhecidos, fruto de secular confusão entre o público e o privado, que transforma o Estado em balcão de negócios em vez de ser o estruturador político das relações entre os cidadãos. Talvez fosse o caso, então, de visitar os primeiros colocados no ranking da Transparência Internacional para saber o que deveríamos fazer para superar esse vergonhoso atraso.

A edição de 2022 mostra a Dinamarca em melhor situação, seguida pela Finlândia. Outros dois países nórdicos − Noruega e Suécia − ocupam respectivamente a quarta e a sexta posição como nações mais íntegras. Em comum, as quatro nações europeias dispõem de leis de acesso à informação devidamente consolidadas e adotam a transparência como princípio da administração pública. Talvez por isso ostentem indicadores de qualidade de vida que servem de referência para o mundo.

A transparência é um freio à má conduta e arma poderosa contra a corrupção. Não à toa, países com menos casos de malversação são os que maximizam mecanismos que dão publicidade aos atos de governo e à alocação de verbas. Corretamente, parte-se da premissa de que a sociedade só tem a ganhar quanto mais bem informada estiver − algo que regimes autoritários rejeitam e tratam de impedir.

Há evidências de sobra de que o controle social é capaz de barrar desvios. Daí a recomendação para que administrações públicas se submetam ao escrutínio popular. A análise do ranking do IPC, no entanto, sugere que as consequências positivas podem ser ainda maiores. À medida que o princípio da transparência serve de base para a organização estatal − uma realidade identificada nos países nórdicos −, reforça-se um círculo virtuoso que induz o desenvolvimento econômico e social.

É disso que o princípio da transparência é capaz − e por isso o Brasil precisa avançar nessa agenda, revendo práticas nebulosas, por exemplo, no manejo do Orçamento da União e implementando, sem subterfúgios, a Lei de Acesso à Informação (LAI). O princípio da transparência não serve somente para frear ilicitudes, embora isso seja extremamente bem-vindo em um país onde a corrupção é problema renitente.

Na verdade, o que está em jogo é a criação de um ambiente institucional, administrativo, político e econômico capaz de otimizar o uso dos recursos públicos, atrair investimentos privados e fazer girar a roda da economia − desafios que se impõem a qualquer governo independentemente da cor partidária. Mais ainda em meio a restrições fiscais que limitam a capacidade de atuação do Estado brasileiro.

Vale notar que a transparência é também uma regra de mercado que promove a concorrência e contribui para baixar preços − ao mesmo tempo que dá maior segurança aos agentes privados, fomentando a estabilidade e a previsibilidade que tanto favorecem o ambiente de negócios. Em seu relatório de 2022, a Transparência Internacional destacou que “países com níveis mais altos de corrupção geralmente apresentam níveis maiores de presença do crime organizado”. Pode-se afirmar que governos pautados pelo princípio da transparência representam um antídoto a isso.

O Brasil teve uma “década perdida” no combate à corrupção, segundo a Transparência Internacional. Um dos maiores retrocessos foi obviamente o orçamento secreto. Nem a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou tal artimanha inconstitucional inibiu o Congresso, com a cumplicidade de um governo enfraquecido, de inventar novas maneiras de dispor dos recursos públicos de forma opaca. É na sombra que viceja o subdesenvolvimento.