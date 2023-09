Tributar bem exige mais do que slogans

O governo Lula editou uma medida provisória para taxar fundos exclusivos e enviou um projeto de lei para tributar investimentos no exterior, conhecidos como offshore. As propostas são parte do plano do Executivo de recuperar receitas, corrigir distorções do sistema tributário e reduzir o rombo das contas públicas. Se aprovadas, juntas, elas podem render R$ 20 bilhões aos cofres da União no ano que vem.

Os dois casos expressam o desafio que os governos têm para colocar em prática medidas contra as quais ninguém, em tese, faria alguma oposição. Os fundos exclusivos se destinam a uma parcela da população conhecida como “super-ricos”. São veículos de investimento com poucos cotistas, volume de ativos superior a R$ 10 milhões e costumeiramente adotados para preservar patrimônio na transmissão a herdeiros. Offshores, por sua vez, são empresas sediadas no exterior, quase sempre paraísos fiscais, criadas por pessoas com residência fiscal no Brasil.

Diferentemente dos fundos abertos, os fundos exclusivos somente são tributados no momento do resgate do dinheiro e estão livres do “come-cotas”, sistema em que há incidência periódica de impostos sobre o rendimento. Da mesma forma, os fundos offshores se beneficiam de uma tributação bem mais favorável que a aplicada no País. Muitas vezes, nada pagam.

À primeira vista, as duas medidas do governo contribuem para uma maior progressividade do sistema tributário, com uma cobrança de impostos maior sobre a parcela da sociedade com melhor poder aquisitivo – o que sempre é desejável, especialmente em um país com enormes desigualdades sociais como o Brasil. Por isso, devem ser debatidas seriamente, sem açodamento, evitando que tenham o mesmo destino de iniciativas similares no passado: o arquivamento pelo Legislativo.

Não é de hoje que o Executivo tenta taxar fundos exclusivos. O governo Temer editou uma medida provisória e enviou um projeto de lei sobre o tema: a primeira caducou e o segundo não avançou no Congresso. No governo Bolsonaro, proposta semelhante foi aprovada na Câmara, mas empacou no Senado.

No caso dos fundos offshore, a experiência negativa é ainda mais recente. A tributação dos investimentos no exterior foi parte de uma medida provisória editada há quatro meses para compensar a atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Como sói acontecer, as perdas – o reajuste da tabela do IRPF – se materializaram, mas as receitas ficaram para as calendas.

Não basta o governo Lula levantar uma bandeira contra os “super-ricos”. É preciso cobrar-lhes efetivamente tributos. Para isso, é imprescindível enfrentar o tema com seriedade, tema este que vai muito além do necessário cumprimento das metas fiscais de 2023 e 2024. Noutras ocasiões, o Congresso deu recados claros de que não aceita ser pressionado na apreciação de assuntos de interesse do Palácio do Planalto. Convém entender esses sinais e trabalhar lado a lado com o Legislativo. Caso contrário, uma legislação tributária menos injusta será uma utopia.