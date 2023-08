Trump atropela

O ex-presidente dos EUA Donald Trump é um fenômeno que parece longe de se esgotar. Quando muitos davam como certo seu declínio eleitoral em razão de seu empenho em dividir o país, de seus muitos enroscos judiciais e de sua desastrosa passagem pela Casa Branca, eis que o demagogo bilionário surge como franco favorito para ser o candidato republicano na disputa presidencial do ano que vem.

Se as primárias do Partido Republicano fossem hoje, nada menos que 54% dos eleitores da legenda votariam em Trump, conforme pesquisa do Siena College publicada pelo jornal The New York Times há alguns dias. Ron DeSantis, governador da Flórida e principal adversário de Trump até o momento, teria 17%. Outros 11 postulantes não conseguiram ultrapassar 3%. Os dados colhidos vão além da óbvia conclusão de que Trump tende a ser o rival do candidato democrata, que deve ser o presidente Joe Biden. Trata-se da prova cabal de que o Partido Republicano está completamente à mercê do populismo trumpista.

Incapaz de ganhar eleições presidenciais no voto popular há duas décadas, os republicanos parecem ter se convencido de que somente Trump lhes dará alguma vantagem contra os democratas, por conseguir eletrizar seus devotos seguidores e por não ter qualquer limite moral. Apenas 28% dos eleitores republicanos consideram Ron DeSantis capaz de vencer o democrata Biden, enquanto 58% acreditam que Trump o seja. É por isso que mesmo os concorrentes de Trump à candidatura republicana, com raras e honrosas exceções, são como cópias imperfeitas do ex-presidente. Trump se tornou modelo para os republicanos.

Trump faz da indecência seu grande ativo eleitoral. Ele se oferece como o disruptor de um sistema político visto por muitos eleitores como essencialmente corrupto e distante dos interesses do americano médio. Trump não quer o poder para construir, e sim para destruir – e é precisamente isso o que o torna tão popular e eleitoralmente forte.

Até outro dia, quem quer que tentasse concorrer à presidência dos EUA tendo contra si pesados processos judiciais e a perspectiva concreta de ir para a cadeia por ter violado escandalosamente diversas leis no exercício dessa mesma presidência seria naturalmente considerado azarão até mesmo para conseguir a indicação de seu partido. Mas isso parece não se aplicar a Trump.

O ex-presidente não só é favorito para ser indicado como candidato do Partido Republicano, como aparece empatado com o presidente Biden em intenções de voto, ambos com 43%, segundo a mesma pesquisa divulgada pelo Times.

E isso num momento em que os EUA vão razoavelmente bem, com baixo desemprego e indicadores econômicos satisfatórios. Mas, na era dos “fatos alternativos”, isso não parece ser importante ou decisivo. Para os republicanos e uma parte significativa de seus eleitores, o que importa é impedir a todo custo que os democratas permaneçam no poder – mesmo que para isso tenham que jogar todas as suas fichas num escroque.