Trump tóxico

Há pouco mais de dois meses, quando o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que deixaria o cargo, era praticamente certo que o Partido Liberal, de centro-esquerda, deixaria de liderar o país e que Pierre Poilievre, do Partido Conservador, se tornaria o novo premiê.

Eis que, no meio do caminho, Donald Trump retornou à Casa Branca, dando início à “guerra comercial mais estúpida da História” – como bem definiu o diário financeiro conservador The Wall Street Journal –, constrangendo não apenas a arqui-inimiga China, mas também Canadá e México, vizinhos e parceiros comerciais de longa data.

Não bastasse impor tarifas comerciais ao Canadá, Trump por inúmeras vezes fez troça do vizinho, que insiste em chamar de “51.º Estado” norte-americano, além de se referir a Trudeau jocosamente como “governador”.

Tamanho desrespeito gerou consequências, embora distintas daquelas que seriam do desejo do destemperado Trump. Sentindo-se humilhados pelo republicano, os canadenses uniram-se em torno de questões como identidade e soberania, que agora se sobrepõem a preocupações como custo de vida elevado.

Pior para o conservador Poilievre, que tem retórica similar à de Trump, e cuja outrora certa eleição para primeiro-ministro, em pleito originalmente previsto para outubro, mas que deve ser antecipado, parece menos provável. A dianteira do Partido Conservador em pesquisas de opinião, que era bastante ampla em dezembro de 2024, diminuiu.

Trump tanto bateu no Canadá que os cidadãos daquele país parecem cada vez mais inclinados a buscar um anti-Trump.

Agora eleito líder do Partido Liberal, o economista Mark Carney substitui Trudeau como premiê e tem boas chances de ser reconfirmado no posto nas eleições parlamentares. Ele, mais do que ninguém, quer personificar o anti-trumpismo.

Ex-presidente dos bancos centrais do Canadá e da Inglaterra, Carney já chamou Trump de “valentão”, defendeu a retaliação canadense após o republicano lançar mão de medidas protecionistas e afirmou que o Canadá “jamais” e de “maneira alguma” será parte dos EUA.

Para além de desalinhar expectativas mundo afora, desprezar aliados históricos e gerar perspectivas pouco alentadoras para seu país, Trump tem conseguido também fazer com que a rejeição a ele crie um forte sentimento de união contra sua figura divisa e desrespeitosa.

Se os liberais canadenses conseguirão manter a chama da união anti-trumpista acesa até as eleições parlamentares, é impossível de cravar, mas é certo que Trump deu a eles uma plataforma na qual se agarrar.

No outro vizinho torpedeado por Trump, o México, a aprovação popular de 85% da presidente Claudia Sheinbaum também é um sinal de que a impetuosidade do presidente dos EUA pode fortalecer quem ele ataca.

Há menos de dois meses na Casa Branca, Trump choca o mundo diariamente com declarações e atitudes deletérias. Mas a “resistência” canadense e o “pragmatismo” mexicano demonstram que ainda há muito jogo para se jogar. Em se tratando de Trump, é inegavelmente um alívio.