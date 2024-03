Um conto de dois governos

Para o mercado financeiro, Lula da Silva e Fernando Haddad não fazem parte do mesmo governo. Em pesquisa da Genial/Quaest com 101 gestores, economistas, analistas e operadores de fundos de investimento em São Paulo e Rio de Janeiro, o presidente da República é reprovado por 64% – patamar 12 pontos porcentuais maior do que o verificado em um levantamento de novembro. Já o ministro da Fazenda é aprovado por 50% dos consultados, uma alta de 7 pontos porcentuais em relação à pesquisa de novembro.

O resultado traduz claramente o contraste entre o pragmatismo do ministro, em sua cruzada pelo equilíbrio fiscal, e o desvario populista e estatista de Lula, em franca campanha por mais um mandato. Pesaram especialmente a interferência de Lula na gestão da Petrobras e a pressão exercida sobre a Vale.

É compreensível o fato de o mercado financeiro rechaçar com vigor cada vez maior as premissas defendidas por Lula da Silva e pelo PT, calcadas num desenvolvimentismo mal-ajambrado, ao mesmo tempo que endossa o trabalho de Haddad. Afinal, frequentemente metralhado pelo fogo amigo do PT, o próprio ministro se distancia cada vez mais da visão econômica antediluviana do partido.

O embate público entre a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e Haddad, há pouco mais de dois meses, deixou às claras a incompatibilidade largamente conhecida nos bastidores do governo. Gleisi fez constar em resolução do partido que o País precisava se libertar do “austericídio fiscal”, referindo-se à política econômica da Fazenda. Na primeira oportunidade, Haddad rebateu, em entrevista, reclamando que “o PT acha tudo errado”.

As farpas trocadas apenas evidenciaram o que já era notório: a banda do PT não toca a mesma partitura usada por Haddad. E o PT é Lula. Por isso, não surpreende que o mercado, que tem horror ao dirigismo econômico e à intromissão política do Estado na governança das empresas, esteja dissociando claramente as ações do ministro da Fazenda das intenções do PT e de Lula.

Por enquanto, parece prevalecer o autoengano no mercado, mas é evidente que, no limite, todos sabem que Haddad fará o que Lula mandar. A prioridade do presidente e do PT é ganhar as eleições, as próximas e as futuras, e para isso não terão nenhum problema em atropelar metas fiscais e restrições à interferência em estatais e nas grandes companhias nacionais. A título de impedir um eventual triunfo bolsonarista na disputa presidencial de 2026 – que, no discurso petista, representaria uma ameaça à democracia –, o lulopetismo faz o que sempre soube fazer bem: causar crises e inibir investimentos privados.

Lula da Silva, recorde-se, classificou o mercado financeiro como um “dinossauro voraz” em razão da reação negativa contra a mão pesada do Estado na retenção de boa parte dos dividendos da Petrobras. Uma amostra de como encara com desdém as relações de mercado, negligencia o ambiente de negócios e seus investidores e expõe uma visão abusiva de Estado. A avaliação negativa de seu governo entre os que investem no Brasil, portanto, não é gratuita.