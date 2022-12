Um encontro ousado

A visita do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, a Washington durou poucas horas, mas teve um tremendo valor simbólico. Zelenski agradeceu ao principal apoiador de seu povo, e a recepção na Casa Branca e no Congresso fortaleceram esse apoio. “Estaremos ao seu lado pelo tempo que for necessário”, disse o presidente Joe Biden. “O que vocês estão fazendo, o que conquistaram, importa não só para a Ucrânia, mas para todo o mundo.”

De fato, basta pensar o que teria acontecido se o autocrata russo Vladimir Putin tivesse logrado seu intento. As forças russas ocupariam quase toda a Ucrânia e estariam nas fronteiras dos países da Otan. Moldávia, Geórgia e Estados Bálticos estariam na mira. A Otan estaria tensionada acerca da resposta a essas agressões. Putin teria mais alavancas para ampliar suas chantagens sobre a Europa. A China se sentiria encorajada a avançar suas ambições sobre Taiwan e os déspotas do mundo, a acreditar que o crime compensa.

Mas Putin superestimou suas forças e subestimou as forças ucranianas e a disposição ocidental. “Dez meses depois, o povo, as Forças Armadas e as lideranças ucranianas continuam a defender sua pátria com habilidade, coragem e determinação que inspiraram o mundo”, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg. “Putin pensou que poderia nos dividir e dissuadir de apoiar a Ucrânia.” Ele queria menos Otan, e acabou com uma Otan “maior e mais forte”.

Mas o fracasso de Putin não significa que ele não tenha infligido danos. Mais de um quarto da população ucraniana entra no inverno sem energia. Milhões fugiram e muitos, incluindo crianças, foram deportados à força para a Rússia. Relatos de estupros, tortura e execuções se multiplicam.

Os EUA já deram US$ 22 bilhões à Ucrânia e devem dar mais US$ 45 bilhões. O arsenal prometido por Biden inclui mísseis Patriot decisivos para frustrar a estratégia de Putin de disseminar o pânico com ataques aéreos a civis e usinas de energia.

Se em tempos de paz é preciso se preparar para a guerra, em tempos de guerra é preciso se preparar para a paz. O ideal seria um cessar-fogo em que a Rússia recuasse às linhas anteriores a 24 de fevereiro. Em contrapartida, as populações dos territórios sob disputa, em paz e liberdade garantidas por forças internacionais, poderiam determinar seu destino via referendos. Sem deslegitimar os direitos de reparação da Ucrânia e as investigações dos crimes de guerra, a diplomacia do Ocidente precisará frear os ímpetos de lideranças que gostariam de ver a Rússia desmantelada e de joelhos. O colapso de uma superpotência nuclear só abrirá as portas para o caos.

A diplomacia é o caminho ideal. Infelizmente, Putin não mostra disposição de flexibilizar suas exigências maximalistas. Na prática, o caminho é seguir infligindo o mais rápido possível o máximo de perdas às forças e à economia russa. Moralmente, esta é uma guerra que Putin não deve ganhar. Mas, se não há esperança de induzi-lo a reconhecer isso, ao menos as pressões militares da Ucrânia e econômicas do Ocidente podem forçá-lo a reconhecer que essa é uma guerra que ele não pode ganhar.