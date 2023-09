Um laboratório da autocracia chinesa

A China tem um plano para uma ordem global alternativa à arquitetada no pós-guerra pelas democracias ocidentais. Em tese, a chamada “Iniciativa de Desenvolvimento Global” é generosa. O mundo precisa de “harmonia entre o homem e a natureza”, disse o líder chinês Xi Jinping à ONU, acrescentando que o desenvolvimento econômico deve “beneficiar a todos”. Na prática, Pequim utiliza seus músculos econômicos para arregimentar países em desenvolvimento e ampliar sua influência em fóruns internacionais a fim de criar um mundo amigável ao seu modelo autocrático.

No ano passado, por exemplo, logo após o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU apontar “sérias violações aos direitos humanos” de minorias muçulmanas em Xinjiang, Pequim mobilizou um plantel de países em desenvolvimento para derrubar uma moção solicitando debate sobre esses abusos. Na sequência, alistou 66 membros – a maioria receptores de empréstimos pela Nova Rota da Seda – para apoiar uma declaração celebrando conquistas chinesas nos direitos humanos. A expansão do Brics ilustra a opacidade e a arbitrariedade dessas transações. O que vem ocorrendo em Hong Kong mostra como essa opacidade e arbitrariedade operam sem os freios e contrapesos das relações internacionais.

Este ano é o 26.º desde que Hong Kong foi devolvida pelo Reino Unido à China sob a condição de que até 2047 ela gozaria de autonomia, princípios democráticos e liberdades fundamentais, sob o modelo “um país, dois sistemas”. Foi também o segundo ano desde que Pequim impôs uma Lei de Segurança Nacional sobre Hong Kong. Um relatório da União Europeia catalogou seus desdobramentos. Políticos pró-democracia foram impedidos de concorrer às eleições, quando não exilados ou presos, junto com centenas de ativistas e jornalistas. A submissão não foi totalmente consumada. Os honcongueses ainda dispõem de liberdades inimagináveis na China continental. As redes sociais não estão obliteradas pela “muralha digital” e a censura a livros ou jornais é mais contida. Mas o relatório identifica novas pressões sobre universidades, sindicatos e ONGs. Advertências contra uma “resistência branda” são usadas para intimidar os cidadãos.

O drama de Hong Kong expõe não só o descompromisso de Pequim com seus próprios pactos, mas sua hipocrisia. Autoridades querem fazer crer que Hong Kong continua aberta aos negócios, e alardeiam seu comprometimento em “manter o sistema de common-law e um Judiciário independente”. Mas a Justiça fechou as portas do principal jornal pró-democracia e condenou seu fundador, Jimmy Lai, alegando irregularidades “comerciais”.

Em resumo, Pequim quer os bônus de esmagar os direitos e liberdades que fizeram de Hong Kong um centro global de comércio e finanças sem nenhum ônus. Os empresários que creem que os negócios ficarão imunes a um sistema legal viciado o fazem por sua conta e risco. Já a comunidade internacional tem o desafio de encontrar meios de mostrar à China que a quebra de compromissos internacionais não pode ficar impune.