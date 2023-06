Um paliativo para a indústria

O governo finalmente definiu os detalhes do programa que pretendia incentivar as vendas do chamado carro popular. Entre as primeiras notícias e o derradeiro anúncio da proposta, muita coisa mudou – não exatamente para melhor, mas foi menos ruim do que se esperava. O mérito é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não conseguiu convencer o presidente Lula da Silva a desistir da maluquice do plano, mas ao menos conteve o rombo potencial nas contas públicas.

Em vez de limitar-se a veículos de passeio, o governo incluiu caminhões e ônibus no escopo do programa. Embora não tenha sido fixado um prazo para a duração do plano, estipulou-se um limite de R$ 1,5 bilhão para gastar com a medida. Esgotado o valor, em semanas ou meses, o compromisso é que ele seja encerrado. A renúncia fiscal será coberta pela reoneração do diesel, que será feita em duas etapas, a primeira em setembro e a segunda em janeiro.

Os descontos, oferecidos aos clientes pelas concessionárias, valerão para carros com valor de até R$ 120 mil, e serão convertidos em créditos tributários para que as montadoras possam abater o pagamento de outros impostos. Eles serão maiores para automóveis mais baratos e menos poluentes; para veículos pesados, será preciso retirar de circulação caminhões e ônibus com mais de 20 anos de uso.

Haddad, por óbvio, defendeu o programa, que qualificou como enxuto, bem financiado e sustentável sob o ponto de vista social e ambiental. Ao compensar a perda de arrecadação da medida, o ministro reverteu a decisão que se tornou sua primeira derrota no cargo no início deste ano. Ao final, não apenas conseguiu persuadir o presidente a voltar a tributar o diesel, como o fez sem que a barulhenta bancada do PT na Câmara lhe fizesse oposição.

É fato que o ministro fez o que pôde para reduzir os danos da medida. Abandonar o plano seria a decisão correta, mas politicamente difícil, uma vez que Lula incorreu em um erro primário para quem está em seu terceiro mandato e alimentou expectativas sobre o lançamento antes mesmo de sua definição. Os poucos consumidores dispostos a adquirir um carro novo adiaram a compra, e as vendas das concessionárias despencaram à espera do anúncio.

Mas ainda faltam detalhes sobre o que norteou a elaboração de tal política pública, além do estímulo às vendas do setor. Por mais que tenha um limite de gastos, o programa tem objetivos desconhecidos e pouquíssimas contrapartidas, o que torna impossível avaliar seus efetivos resultados. Nada indica que resultará em investimentos para a produção de veículos menos poluentes ou que elevará a produtividade da indústria e a competitividade dos produtos nacionais.

A despeito dos ajustes pelos quais passou nos últimos dias, o plano continua muito distante de ser uma política capaz de resolver os problemas crônicos da indústria e promover o crescimento econômico do País. Todos os atores envolvidos sabem disso e, por isso mesmo, continuarão a encenar os papéis que lhes cabem nesse teatro.

As montadoras, por exemplo, seguirão importando veículos elétricos em vez de investir na modernização de suas unidades para produzi-los no País. Já o governo continuará a aproveitar todas as oportunidades que tiver para renovar a pressão sobre o Banco Central. Em discurso ensaiado, Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin disseram que o programa será temporário, até que a taxa de juros comece a cair e o mercado de crédito volte à normalidade – como se juros mais baixos fossem suficientes para que veículos caríssimos se tornassem acessíveis à maioria dos brasileiros.

Eis mais um paliativo para reduzir a lotação dos pátios das montadoras, adiar demissões e postergar o fechamento de fábricas, e assim será até que o governo consiga aceitar a realidade. O setor automotivo tem hoje um excesso de capacidade instalada no País, algo que o mercado interno jamais será capaz de absorver em sua totalidade – e tudo isso é fruto de medidas cheias de boas intenções, mas completamente equivocadas, adotadas por administrações petistas nos últimos 20 anos.