Um pequeno passo civilizatório

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que é inconstitucional a previsão de prisão especial para quem tem diploma de ensino superior. A correta decisão do STF não deve causar estranheza, haja vista que a igualdade de todos perante a lei, princípio basilar da República, está no caput do artigo 5.º da Constituição de 1988. Surpreendente é a demora para que o caso de uma flagrante inconstitucionalidade chegasse à Corte e, uma vez lá, levasse oito anos para ser julgado.

Evidente que o artigo 295, inciso VII, do Código de Processo Penal, de 1941, não fora recepcionado, como se diz, pela Constituição de 1988. O privilégio era entulho de um país que ficou no passado, cujo culto ao bacharelismo era apenas uma das manifestações de seu atraso. Essa distinção, como outras com o objetivo de atribuir certa superioridade a cidadãos ou grupos em detrimento de outros, há muito tempo já não tinha lugar no Brasil do século 21, que se pretende mais justo, desenvolvido e civilizado.

O ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 334, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em 2015, foi taxativo ao afirmar que “não há justificativa razoável, com fundamento na Constituição, para a distinção do tratamento (dado aos presos) com base no grau de instrução acadêmica”.

Na República, de fato, privilégios de qualquer natureza são inconcebíveis. A prisão especial para diplomados em curso superior se afigurava como uma distinção social incompatível com o regime republicano. Era uma daquelas expressões de um Brasil que segrega seus nacionais por critérios arbitrários, como se uns fossem mais cidadãos do que outros. Portanto, ainda que com grande atraso, fez bem o STF em acabar com essa regalia – ao menos do ponto de vista formal.

Sem ingenuidade, o fato de o STF acabar com a prisão especial para quem tem diploma superior não muda a realidade. Todos sabem, particularmente os ministros da Corte, que prisões Brasil afora são verdadeiros depósitos de gente submetida a toda sorte de abusos. O próprio STF reconheceu, em 2015, que a situação prisional no País é “um estado de coisas inconstitucional”. Nesse desumano sistema carcerário, é recorrente a violação massiva de direitos fundamentais dos presos, principalmente pela omissão do poder público.

A sociedade – parte da qual confunde justiça com vingança e considera que o sofrimento em cadeias pútridas e superlotadas seja parte da pena – pouco pressiona por mudanças desse quadro terrível. No entanto, presídios superlotados e presos submetidos a condições subumanas são usinas de ódio e violência que acabam se voltando contra essa mesma sociedade que insiste em olhar de lado.

Eis a questão de fundo. Não pode haver qualquer tipo de distinção de tratamento a todos que, eventualmente, passam pelo infortúnio de ter de ser recolhidos à prisão. O Estado tem o dever de garantir condições igualmente dignas para todos. Não se trata de benevolência. É, antes, o cumprimento das leis e da Constituição.