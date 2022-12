Um plano que nunca se cumpre

O Estado do Rio de Janeiro sinalizou que não terá condições de cumprir o plano de recuperação fiscal que acabou de firmar com o governo federal. Em entrevista ao jornal Valor, o secretário estadual de Fazenda, Leonardo Lobo, disse que a execução da proposta ficou comprometida após a aprovação das Leis Complementares 192 e 194, que, em conjunto, reduziram as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis, energia, telecomunicações e transportes. A queda da arrecadação, segundo o secretário, impedirá o Estado de atingir a trajetória de reequilíbrio pactuada com a União.

Não é nenhuma surpresa. Os Estados sempre alertaram que essas leis derrubariam suas receitas. Nessa história, não se pode negar a participação fundamental do presidente Jair Bolsonaro, muito bem-sucedido ao transformar os governadores em inimigos da população no imbróglio sobre o preço dos combustíveis. No contexto político-eleitoral, eles não tiveram a menor chance no momento em que os dois projetos começaram a tramitar no Legislativo – nem mesmo entre os senadores, que deveriam representar os interesses dos Estados no Congresso.

Pelas declarações do secretário estadual, conclui-se que uma proposta negociada por dois anos e que envolveu dezenas de servidores públicos inviabilizou-se em apenas cinco meses. Mais do que lamento, o colapso do plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro é uma oportunidade para refletir sobre as razões que explicam a fragilidade de um regime cujo objetivo final nunca é plenamente atingido – aliviar o pagamento de dívidas dos Estados e estabelecer, como contrapartida, cortes de gastos e medidas de ajuste que os conduzam a uma trajetória de reequilíbrio no médio prazo.

À luz dos fatos, o plano apresentado pelo Rio de Janeiro já havia sido criticado desde sua concepção. O Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) recomendaram sua rejeição, tanto pela suavidade das medidas para conter despesas com pessoal quanto pelo otimismo exagerado a respeito das receitas futuras. O governador Cláudio Castro, no entanto, apelou diretamente ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente Jair Bolsonaro para obter aval político à proposta.

Assim, nem mesmo as premissas pouco críveis impediram a homologação do plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Ele foi formalmente assinado em julho, quando as Leis Complementares 192 e 194 já haviam sido sancionadas – a primeira em março e a segunda em junho deste ano. Nenhuma dessas legislações, no entanto, foi considerada na revisão dos termos finais do acordo, o que reforça a posição dos técnicos de que o documento jamais deveria ter sido formalizado.

O plano foi celebrado pelo governador – e Castro, de fato, tinha muitos motivos para comemorar. A homologação salvou o Estado de ter de ressarcir mais de R$ 40 bilhões que a União vinha honrando em nome do Rio de Janeiro desde 2017. Até chegar a esse resultado, ele contou com o apoio do Supremo Tribunal Federal (STF), que impediu o Executivo de excluir o Estado do regime até que a renegociação fosse concluída e de cobrar a retomada do pagamento das parcelas. Não foi a primeira vez que o STF impediu a aplicação de punições àqueles que descumprem as regras dos acordos dessa natureza.

Historicamente, os planos de recuperação fiscal falham pela leniência dos próprios Estados em conter seus gastos. O ineditismo da situação envolvendo o Rio de Janeiro é que, desta vez, a União, por meio de Bolsonaro, contribuiu diretamente para a sua ruína quando fez do preço dos combustíveis uma peça de sua campanha. O papel dos Poderes indiretamente envolvidos também não pode ser esquecido – do Legislativo, ao aprovar as duas leis por ampla maioria, e do Judiciário, ao recorrentemente livrar os governadores do cumprimento das cláusulas desses acordos. O fracasso do regime de recuperação fiscal enquanto instrumento para reverter desequilíbrios estruturais dos Estados não é, portanto, mero acidente, mas uma construção coletiva.