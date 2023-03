Uma lição ao ‘juiz-celebridade’

No dia 28 de fevereiro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou o juiz Marcelo Bretas da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pelos processos derivados da Operação Lava Jato em tramitação no Rio de Janeiro. Com validade até o final das investigações instauradas sobre a conduta do juiz, o afastamento de Marcelo Bretas é mais um capítulo melancólico da história da Lava Jato, causado não por seus desafetos, que são muitos, mas justamente por aqueles que eram apontados como os grandes heróis nacionais do combate à corrupção.

Em 2020, o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro foi punido administrativamente pelo Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), por ter participado de eventos de natureza política ao lado do então presidente da República, Jair Bolsonaro, e do então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Na ocasião, foi-lhe aplicada a pena de censura. Agora, a medida é mais dura. Afastamento de magistrado não é algo corriqueiro, o que revela a gravidade dos fatos apurados.

As investigações sobre a conduta de Marcelo Bretas foram instauradas a partir de três reclamações disciplinares. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acusa-o, entre outras irregularidades, de pressionar investigados e de combinar estratégias com o Ministério Público em acordos de colaboração premiada. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acusa o juiz de usar o cargo para tentar prejudicá-lo na campanha eleitoral de 2018. A terceira reclamação foi feita pelo corregedor do CNJ, Luis Felipe Salomão, após uma fiscalização extraordinária indicar “deficiências graves” dos serviços judiciais e auxiliares na 7.ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A conduta de Marcelo Bretas tem traços um tanto peculiares, muito distantes da imparcialidade e da sobriedade necessárias a um magistrado. O juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro tornou-se conhecido não apenas por fazer interpretações extravagantes da lei processual penal, como o uso recorrente e expansivo da prisão preventiva. Era uma celebridade no mundo das redes sociais, comentando assuntos do dia a dia e também de caráter político-partidário, o que é proibido aos integrantes da magistratura. Por exemplo, o juiz Bretas parabenizou Flávio Bolsonaro, que é alvo de investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro, por sua eleição ao Senado. Também defendeu medidas e integrantes do governo Jair Bolsonaro.

Cabe agora ao CNJ realizar uma séria e diligente investigação. De toda forma, desde já, o caso Bretas confirma que o País não precisa de juízes heróis nem muito menos de juízes justiceiros. Não é assim que se faz avançar a causa da Justiça. A demanda é por magistrados que queiram apenas aplicar a lei, talvez com resultados menos espetaculares, mas cujo trabalho seja apto a gerar frutos consistentes, que perduram ao longo do tempo.

Há separação de Poderes. A missão do Judiciário não é fazer política, não é salvar a Pátria, não é solucionar os problemas nacionais. É aplicar humilde e silenciosamente a lei.