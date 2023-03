Uma morte que envergonha SP

Não foi ontem nem na semana passada. Não foi há um mês nem há um ano que o alerta sobre as constantes enchentes na Rua Gaivota, em Moema, na zona sul da capital paulista, começou a circular em inquéritos, planos de contingência ou ações judiciais envolvendo órgãos da administração pública, seja na Prefeitura de São Paulo, na Justiça ou no Ministério Público − enfim, em toda essa gigantesca engrenagem bancada com o dinheiro dos contribuintes e que existe, ou pelo menos assim deveria, para proteger, antes de mais nada, a vida dos cidadãos. De gente como a moradora Nayde Pereira Cappellano, de 88 anos, cuja morte dentro do próprio carro, submerso pela enxurrada que varreu a Rua Gaivota na última quarta-feira, pode ser considerada tudo menos uma fatalidade.

O Estadão informou que desde 2016 já havia um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público de São Paulo para investigar as inundações na Rua Gaivota, esquina com a Ibijaú, em Moema − onde o carro dirigido pela sra. Nayde acabou engolfado pelas águas da chuva. Uma cena devastadora, gravada em vídeo por uma câmera de segurança e testemunhada por quem estava no local e viu, sem poder ajudar, a motorista que desesperadamente pedia socorro dentro do veículo. Até o Corpo de Bombeiros, uma vez chamado, demorou a chegar: cerca de 30 minutos, segundo o relato de uma porteira que trabalhava em um prédio em frente ao local. Moradores resgataram o corpo da vítima.

A demora dos bombeiros, claro, também deve ser apurada. Mas, se os órgãos públicos encarregados de cuidar da cidade e de zelar pela vida dos cidadãos tivessem cumprido o seu dever, tudo indica que os bombeiros nem precisariam ter sido chamados. Eis o que torna a tragédia da última quarta-feira ainda pior: as enchentes na Rua Gaivota eram conhecidas de longa data pelas autoridades. Como se viu, porém, ninguém foi capaz de tomar as medidas necessárias para solucionar o problema. Uma demora de muitos anos. As falhas e a omissão do poder público custam caro para a sociedade. Nesse caso, a vida de uma moradora que saiu de casa para ir à farmácia e à padaria.

O inquérito civil de número 14.0279.0000143/2016-5, instaurado pela Procuradoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, faz menção à ocupação irregular de uma área pública por parte de condomínios. Por isso, o Ministério Público pediu à Prefeitura providências administrativas e/ou judiciais. Edifícios ao longo do Córrego Uberabinha, que atravessa a região, provocam a impermeabilização do solo, o que impede a drenagem da água, criando um cenário ideal para inundações. Havia também uma solicitação à Defesa Civil, no sentido de que preparasse um “plano de contingência para o local, com foco na atuação preventiva”, além de “propostas técnicas para solucionar o problema de enchentes”. Segundo o Ministério Público, um plano de contingência chegou a ser apresentado, mas não foi efetivado. Deu no que deu.

Agora que uma vida se perdeu, o poder estatal, mais uma vez, promete mobilizar mundos e fundos para resolver o problema. Para a sra. Nayde, é tarde demais.