Uma operação complexa

O Brasil reagiu com presteza diante do brutal ataque do Hamas a civis em Israel, iniciado no último sábado, ao priorizar o resgate de seus nacionais. Nada menos do que isso seria esperado dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, experientes na complexa tarefa de repatriar brasileiros pegos de surpresa em zonas de guerra. A descomunal violência do grupo terrorista atingiu diretamente o País com a morte de dois de seus cidadãos, durante um festival de música, e a incerteza sobre o destino de outro, ainda desaparecido. A obrigação mínima do Estado brasileiro é resgatar os seus.

O êxito do Brasil no passado denota o elevado grau de profissionalismo de militares e diplomatas no planejamento e execução de operações similares que, como a atual, envolveram altos riscos tanto aos resgatados como às equipes envolvidas. A retirada bem-sucedida de cerca de 3.000 brasileiros do Vale do Bekaa, no Líbano, durante o conflito entre o grupo extremista Hezbollah e Israel em 2006 deixou como legado a adaptação dos planos originais a mudanças repentinas causadas pelo acirramento da violência no terreno. Tal experiência foi valiosa para o resgate, em março de 2022, de 42 brasileiros e 26 estrangeiros surpreendidos pela invasão militar da Rússia à Ucrânia.

O primeiro dos seis aviões escalados pela Força Aérea Brasileira (FAB) para a operação de resgate decolou de Israel com 211 brasileiros a bordo ontem. A expectativa do Itamaraty e da Força Aérea Brasileira é repatriar os 2.300 cidadãos residentes no Brasil que solicitaram o retorno, sobretudo turistas cujos voos foram suspensos pelas companhias aéreas. As estimativas atestam ser esta uma das maiores missões de resgate executadas pelo País. Como nas anteriores, porém, exigirá atualização em tempo real em função dos riscos no terreno e de novas ameaças latentes.

Na Faixa de Gaza, cerca de 30 brasileiros aguardam negociações diplomáticas mais complexas, sobretudo em um Conselho de Segurança das Nações Unidas inerte diante de emergências. Por certo, uma eventual autorização para cidadãos brasileiros e de outros países cruzarem a única saída do território palestino – a fronteira com o Egito – dependerá do tirânico Hamas e de fatores de segurança elencados por Israel. Tais obstáculos não podem limitar a pressão do Itamaraty e da comunidade internacional em prol desse salvo-conduto de caráter humanitário.

A extensão da atual missão dependerá da dinâmica movediça do conflito. O potencial recrudescimento da violência afetará, sem distinção, os cerca de 14 mil brasileiros que vivem em Israel e os 6.000 moradores da Faixa de Gaza. O governo Lula da Silva haverá de considerar o desdobramento de seus esforços, mesmo sob riscos crescentes, para fazer chegar assistência humanitária a essas comunidades. Em última instância, para a remoção de todos. Nenhum brasileiro deve ser desamparado em zona de guerra. Muito menos, deixado para trás.