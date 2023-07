Uma paz relativa e frágil

O 17.º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no dia 20 passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou a segunda queda consecutiva no número de mortes violentas intencionais registradas no País – a quarta em cinco anos. Em 2022, houve 47.508 casos de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção policial e morte de policial em serviço ou folga. Recentemente, este jornal comentou alguns dos indicadores apresentados no relatório (ver editorial Incivilidade brasileira, 22/7/2023).

À primeira vista, a redução das mortes violentas pode levar à conclusão de que o Brasil estaria se tornando um país mais pacífico. Mas, a despeito da sinalização positiva, os dados do Anuário retrataram um país apenas menos brutal. Afinal, aqui são praticados, em média, 130 assassinatos por dia – cerca de 5 a cada hora. O relatório revelou ainda um país totalmente à mercê dos interesses dos chefões do crime organizado. Em outras palavras: é a dinâmica de atuação das mais perigosas facções criminosas do País que determina o grau de oscilação das estatísticas de violência, não a eficácia de políticas públicas na área de segurança.

Uma evidência dessa vergonhosa realidade é a tendência de queda no número de mortes violentas intencionais registradas nas Regiões Norte e Nordeste. Lá, há alguns anos, o Comando Vermelho (CV), o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Cartel do Norte – antiga Família do Norte (FDN) – travam uma guerra sanguinária pelo controle das rotas do tráfico internacional de drogas, um negócio que atinge cifras bilionárias. Por fatores que só esses criminosos controlam, as facções decidiram suspender as rebeliões nos presídios, disputar menos partidas de futebol usando cabeças de rivais como bola e praticar menos homicídios nos municípios em que atuam. Essa espécie de “paz armada”, chamemos assim, tem reflexo direto nos indicadores de violência no Brasil.

“A expansão do CV-PCC em aliança até 2016, a guerra entre os dois grupos pelo País todo em 2017 e a acomodação desse conflito logo em seguida, na maioria dos territórios, têm muito mais influência nas taxas agregadas (de violência urbana) do que qualquer política pública”, disse ao Estadão o pesquisador Gabriel Feltran, professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e diretor de pesquisas do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), ligado ao governo francês.

É claro que, para os bolsonaristas, nada disso importa. O que interessa é espalhar a desinformação segundo a qual há uma relação causal entre a queda no número de mortes violentas intencionais ocorridas no País nos últimos anos e o aumento expressivo do número de armas de fogo em poder dos cidadãos no mesmo período. O que se pode depreender do Anuário é exatamente o contrário, vale dizer, não fosse a maligna obsessão de Jair Bolsonaro em armar os brasileiros até os dentes por propósitos políticos, decerto a taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes seria ainda menor no País.

É um terrível engano achar que o Brasil está menos violento porque os cidadãos estão mais armados. Só houve queda no número de mortes intencionais porque a cúpula das mais perigosas quadrilhas em atuação no País entendeu que era o caso de reduzir o ritmo dos massacres em nome de seus desideratos criminosos. A melhora relativa dos indicadores de violência no Brasil, portanto, é extremamente frágil. Se o Estado não se impuser contra o crime organizado, uma nova carnificina pode irromper a qualquer momento.

Qualquer governo minimamente responsável tem o dever de restringir o acesso a armas de fogo aos civis, além de fiscalizar com rigor a posse e o porte dessas armas pelos cidadãos autorizados a adquiri-las, como fez o presidente Lula da Silva. Por óbvio, deve ainda combater o crime organizado de forma inteligente e implacável. Só isso poderá alterar um estado de coisas em que o controle da percepção de segurança dos cidadãos, que cabe exclusivamente ao Estado, siga dependendo dos humores dos criminosos.