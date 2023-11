Uma trégua oportuna

Mal o mundo saía da UTI em que fora lançado pela pandemia, foi acometido por duas guerras. Nesse cenário, os esforços por uma trégua do presidente americano, Joe Biden, e sua contraparte chinesa, Xi Jinping, que se encontraram na Califórnia, são um alívio.

A necessidade, diz o ditado, é a mãe da invenção. E ambos estão pressionados por muitas necessidades, a começar por um entendimento mínimo sobre os riscos das guerras na Europa e no Oriente Médio.

Internamente, a aceleração econômica da China após a pandemia foi frustrada. Xi precisa de investimentos e exportações para limitar os impactos da crise do mercado imobiliário e do crescimento da dívida, e isso passa por aliviar as sanções econômicas e restrições americanas à compra de tecnologias chinesas. Os EUA estão na linha de frente dos esforços de defesa da Ucrânia e de Israel e não podem arriscar novas tensões no Pacífico.

Biden anunciou três iniciativas: a restauração de contatos diretos entre suas Forças Armadas; esforços para restringir o suprimento de componentes do fentanil, um opioide que tem fustigado a população americana; e discussões sobre os perigos da inteligência artificial.

As relações entre EUA e China têm sido comparadas à guerra fria, mas há diferenças, a começar pela sua interdependência econômica. Em um mundo mais interconectado, ações unilaterais ou bilaterais são insuficientes para enfrentar ameaças globais, como pandemias, mudanças climáticas, terrorismo ou o crime organizado. Isso impõe um tríplice desafio: a promoção de trocas e disputas econômicas justas; a cooperação em desafios globais; e a coexistência de sistemas políticos antagônicos. As iniciativas anunciadas são modestas, mas ao menos abrangem de maneira relativamente sistêmica esses desafios.

Uma das mais importantes lições da guerra fria é a comunicação entre os altos comandos militares. Após um balão chinês ter sido abatido nos EUA, elas estavam obliteradas. Em todo o período de rivalidade entre EUA e URSS, houve guerras “por procuração” e intensa espionagem, mas, após a crise dos mísseis de Cuba, a comunicação entre as duas potências evitou que mal-entendidos ou erros de cálculo deflagrassem um confronto direto.

Analistas sugerem que os países precisariam criar um secretariado permanente para manejar conflitos. Por ora, ainda estão longe de uma arquitetura institucional como essa para que ambos atinjam ao menos uma “estabilidade estratégica”. Mas o encontro entre Biden e Xi foi precedido por três visitas de ministros americanos à China e uma visita do chanceler chinês a Washington. Quando autoridades podem manifestar dissabores face a face e em privado, já se diminui o risco de escalada através de recriminações públicas.

Pelo momento, os países conseguiram ao menos estabelecer um “piso” para conter a degradação das relações bilaterais, que estavam no seu nível mais baixo desde que foram restabelecidas em 1979. Se isso não é suficiente para construir a nova arquitetura estratégica de que os dois e o mundo precisam, é ao menos uma condição necessária.