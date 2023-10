Uma trégua volátil nos EUA

Três semanas após uma minoria republicana na Câmara dos EUA apresentar uma moção contra seu presidente, o republicano Kevin McCarthy, e derrubá-lo com os votos democratas, os republicanos, que formam uma estreita maioria, escolheram o novo presidente. É o fim do impasse, mas não da guerra civil no partido. A eleição de Mike Johnson foi só uma trégua por exaustão.

Antes, três candidatos caíram. O primeiro, Steve Scalise, caiu ante o afã dos radicais de tentarem eleger seu favorito, Jim Jordan. Após três votações malogradas, Jordan abdicou, e a maioria tentou a sorte com Tom Emmer. Mas ele foi torpedeado pelo ex-presidente Donald Trump e renunciou.

O psicodrama mostrou que Trump tem força para vetar candidatos, mas que os moderados também têm para vetar trumpistas de carteirinha, como Jordan. Johnson foi uma solução de compromisso dos moderados. A outra opção seria um compromisso com os democratas. Em tempos normais, Emmer, o terceiro na hierarquia republicana, seria a opção natural. Mas estes não são tempos normais. Um sintoma é que Johnson, na Casa há seis anos, será seu presidente mais inexperiente desde o século 19.

Johnson é um conservador antagônico às mais ardentes causas progressistas, do aborto ao casamento gay e às políticas climáticas. Para a desgraça da Casa, e especialmente do Partido Republicano, ele votou contra a certificação das eleições de 2020. Mas é um sinal da degradação republicana que, dos nove candidatos que se apresentaram, só dois votaram a favor. Em contraste com agitadores como Jordan, contudo, Johnson tem um temperamento moderado e mostrou disposição a compromissos, por exemplo, votando pela elevação do teto de gastos. Se para os moderados não era a opção ideal, mostrou-se a possível para preservar as chances eleitorais do partido e garantir a governabilidade ao país.

Para dar uma ideia da dimensão dos riscos, o Congresso, duas semanas após os atentados em Israel, ainda não tinha aprovado uma condenação ao Hamas. Na ordem do dia, está um pacote de armas para a Ucrânia, Israel e Taiwan, além de recursos para os palestinos e para a proteção das fronteiras. Mais urgente, e incerta, é a aprovação do orçamento até 17 de novembro, sem a qual o governo ficará paralisado.

No melhor cenário, Johnson sustentará uma ponte entre as facções republicanas. Os radicais já conseguiram um presidente mais linha-dura que McCarthy e fariam um cálculo para não arriscar a maioria republicana nas eleições de 2024. Se Johnson convencê-los a aceitar uma vitória parcial, pode aprovar o orçamento extraindo concessões dos democratas.

Mas nada está garantido. Foi exatamente a prorrogação do prazo para a aprovação concertada por McCarthy com os democratas que levou ao motim dos radicais. Bastam cinco para mandar tudo pelos ares. Há um ano, para se eleger, McCarthy concebeu uma mudança na legislação pela qual qualquer deputado pode apresentar uma moção de vacância da presidência da Câmara. Essa arma regimental à disposição dos extremistas foi usada contra o próprio McCarthy. O risco é que essa arma ainda está lá.