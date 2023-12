Urgência humanitária

O Conselho de Segurança da ONU finalmente aprovou uma resolução sobre a guerra entre o Hamas e Israel. Ela demanda a expansão da ajuda humanitária. Essa é a parte mais urgente e factível, com agentes da ONU coordenando o processo. A resolução pede ainda a criação de “condições para uma cessação sustentável das hostilidades”. Essa é a parte nebulosa.

A crise humanitária tornou-se intolerável. A votação coincidiu com o marco de 20 mil palestinos mortos. Segundo a ONU, 90% da população de Gaza fica regularmente sem comida por um dia. A batalha no sul tem sido a maior em intensidade, com algumas das piores taxas de violência no século 21. O número de crianças mortas no conflito ultrapassa o total global dos últimos três anos.

Os EUA têm bloqueado tentativas do Conselho de aprovar a demanda por um cessar-fogo, mas sua paciência está se esgotando. Sabendo disso, é provável que o governo israelense intensifique os ataques antes de iniciar uma inevitável desaceleração. A missão urgente para a diplomacia é buscar uma nova trégua para liberar mais reféns. Mas o Hamas tem feito exigências inaceitáveis para Israel: cessar-fogo e a libertação de todos os prisioneiros palestinos.

Focos de violência na região seguem voláteis. Crescem os temores de levante numa Cisjordânia pressionada por colonos israelenses. As hostilidades de milícias apoiadas pelo Irã no Líbano e Iêmen agravam o quadro.

O plano de médio e longo prazos de Israel para Gaza é uma incógnita. Três arranjos têm sido aventados: um prolongamento indefinido das forças de Israel por terra; a criação de uma força multinacional incluindo Estados árabes; ou o restabelecimento da Autoridade Palestina. Publicamente, o primeiro, e mais provável a médio prazo, sofre resistência nos EUA; os dois últimos são tratados com cautela pelos países árabes e a Autoridade Palestina – ambos são rechaçados por Israel.

Há um vácuo de autoridades interessadas na paz dos dois lados. Mesmo que Benjamim Netanyahu caia, a posição das alternativas mais prováveis não é muito diferente: uma manutenção coercitiva do status quo. Do lado palestino, há pessoas e lideranças interessadas num caminho novo. Mas sua capacidade de mobilização foi erodida por anos de tirania: a violenta do Hamas em Gaza e a corrupta da Autoridade Palestina na Cisjordânia.

A comunidade internacional precisaria moderar os dois povos, pressionar Israel a aceitar que o status quo é insustentável e garantir a incorporação da sociedade palestina num processo de construção de novos caminhos. Mas, olhando para os países com mais alavancagem, os EUA e os árabes, é incerto até onde há clareza e disposição sobre isso.

Em resumo, a atuação da ONU deve aliviar a crise humanitária já. A intensidade do conflito armado deve ser reduzida proximamente, mas antes deve piorar. Quanto ao processo político de conciliação, é incerto como, quando e, logo, se será viabilizado. A dura verdade é que as “condições para uma cessação sustentável das hostilidades” existem em teoria, mas não estão visíveis no horizonte.