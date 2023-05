Vezo patrimonialista

Uma nova ferida foi aberta nesta República há muito já açoitada pela concessão de privilégios a uma casta de servidores. É gente com muito poder – e nenhum espírito público – para sequestrar a democracia e fazê-la funcionar como meio de satisfação de seus interesses de classe.

Há poucos dias, o procurador-geral da República, sr. Augusto Aras, regulamentou o pagamento do adicional por “acúmulo de acervo processual, procedimental ou administrativo” para seus colegas de Ministério Público da União (MPU), um mimo que foi aprovado às pressas pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), presidido por Aras, em dezembro do ano passado. A regulamentação, publicada no Diário Oficial da União do dia 19 passado, tem efeito retroativo. Ou seja, a partir de agora, os procuradores poderão reclamar o crédito do benefício acumulado desde janeiro de 2023.

Em tese, está-se falando da concessão de uma folga a cada três dias trabalhados sob “acúmulo de serviço”, o que chega a ser um insulto à esmagadora maioria dos brasileiros. Mas, quando os doutos procuradores não se sentirem tão cansados, poderão “vender” essas folgas e transformá-las em dinheiro no bolso – mais especificamente, em um aumento salarial de 33%, o equivalente a cerca de R$ 11 mil por mês.

Evidentemente, o sr. Aras, referendado pelo CNMP, não classificou o novo penduricalho como aumento salarial, e sim “gratificação”. O objetivo, claro, é burlar o dispositivo constitucional que determina como teto da remuneração do funcionalismo público o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje fixado em R$ 41,6 mil. Indenizações de qualquer natureza não estão sujeitas ao chamado abate-teto.

Augusto Aras está em desabalada campanha para ser reconduzido ao cargo ou, no pior cenário, influenciar a escolha de seu sucessor à frente da PGR pelo presidente Lula da Silva em setembro próximo. Angariar apoio entre os pares, fazendo cortesia com o chapéu alheio, insere-se nesse contexto. Mas é o caso de recordá-lo, por mais constrangedor que seja para este jornal fazê-lo, que a Constituição incumbe ao Ministério Público, antes de qualquer coisa, “a defesa da ordem jurídica”. E não há como falar em defesa da ordem jurídica quando ninguém menos que o procurador-geral da República recorre a uma malandragem para garantir a concessão de mais um privilégio para sua categoria ao arrepio da Lei Maior.

Ademais, além de ser flagrantemente inconstitucional, o penduricalho é um prêmio ao desleixo, um convite à ineficiência do Ministério Público. Afinal, que procurador ou promotor País afora haverá de se sentir estimulado a trabalhar melhor em prol da sociedade ao perceber que o represamento de processos sob sua responsabilidade significa mais dinheiro no seu bolso?

Em nome do melhor interesse público, o Congresso precisa discutir um projeto de lei que reavalie as atuais competências do CNMP. O órgão, majoritariamente composto por membros do Ministério Público, não pode estar acima do bem e do mal na defesa de interesses corporativistas.