10 dicas de bebidas alcóolicas para presentear no Natal

Que tal dar uma bebida alcóolica de presente de Natal? E não precisa ser apenas vinho: dentre as opções, dá para encontrar um inusitado destilado de baru, um tradicional aperitivo francês, batidinhas e até mesmo sorvetes preparados com uísque, vinho, licor e espumante. São opções para vários bolsos e paladares para presentear ou até se dar de presente.

Baru Spirit

Leia também Festas de fim de ano: serviços de catering oferecem ceias sob encomenda

O Baru Spirit é um destilado elaborado a partir do fruto do baruzeiro, a castanha do baru originária do bioma cerrado e integra uma importante cadeia produtiva da biodiversidade brasileira. Tomado puro, ele valoriza todo o seu sabor e aroma. Mas como é uma bebida versátil, pode ser utilizado na caipirinha, no mojito e em muitos outros bons coquetéis.

Onde comprar? A bebida pode ser adquirida no site labraflora.com por R$ 60 (500ml).

Gin Água Doce

Quer um gim brasileiro para presentear? Uma boa opção é a bebida da Água Doce Sabores do Brasil, feita em parceria com a San Basile Destilaria. A bebida é um London Dry Gin com frescor cítrico, botânico e com toques de herbal que complementam a proposta idealizada para o sabor. O produto é uma receita exclusiva e artesanal, que é ideal para compor a cartela de drinques e fazer parte das combinações autorais da Água Doce.

Onde comprar? Na rede Água Doce, por R$ 150 a garrafa.

Batidinha do Pirajá

Inspirado nos botequins cariocas, o bar da Cia Tradicional de Comércio tem uma seleção de batidas no cardápio, à base de cachaça e leite condensado. As pedidas ficam por conta da Maracujina, que combina licor de laranja e maracujá; da batida de coco, com licor e leite de coco, além do fruto desidratado; e da batida de frutas vermelhas, que leva uma dose de Bailey’s, amora, morango e framboesa. Vendida em garrafas de 700 ml (R$ 49 cada).

Onde comprar? Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros. 3815-6881. 12h/23h (qua. 12h/0h. qui. 12h/1h; sex. e sáb. 12h/2h. dom. 12h/ 19h). Delivery próprio, pelo iFood e Rappi.

Maracujina do Pirajá

Lillet

Lillet, primeiro aperitivo francês que existe desde 1872, coleciona 13 prêmios conquistados pela excelência em sua produção. Blend de vinhos especiais com frutas selecionadas e maceradas, como laranjas doces da Turquia, Espanha ou Marrocos, laranjas amargas do Haiti e quinino da América do Sul, Lillet fica meses em barris de carvalho para adquirir sua suavidade e tem como marca registrada o sabor frutado com notas doces, balanceadas e sabor vivo. É boa opção para os dias de verão com receitas em jarra para se compartilhar.

Onde comprar? Sites de bebidas e mercados, vendido a cerca de R$ 114,90 (750ml).

Continua após a publicidade

Ramazzotti

São duas as versões do aperitivo premium e 100% italiano que já temos aqui no Brasil. O Ramazzotti Amaro é conhecido por sua receita secreta, que leva em torno de 33 ingredientes, elaborada há mais de 200 anos, na Itália. Produzido em Canelli, na região do Piemonte, combina ervas, temperos, flores e frutas combinados para produzir um sabor intenso e harmonioso. Além disso, não leva nenhum corante ou aditivo artificial e seus sabores mais característicos são a laranja doce siciliana, a laranja amarga de Curaçao, o anis estrelado e o cardamomo. Versátil, pode ser consumido puro ou com gelo, e como insumo para preparo de drinks de mistura simples como o Amaro Tonic (somente com a adição de tônica e sumo de limão) e complexos como o clássico Amaro Negroni. Já o Rosato foi criado em 2009 e apresenta sabor refrescante e suave com notas de hibisco e flor de laranjeira. Com apenas 15% de teor alcoólico, é ideal para o consumo diurno, sendo uma bebida versátil para o preparo de drinks, como o Ramazzotti Spritz, com espumante.

Onde comprar? Sites de bebidas e mercados, vendido a cerca de R$ 84,90 (Rosato, 750ml) e R$ 89,90 (Amaro, 750ml).

Que tal um sorvete?

Quer ir na linha das bebidas alcóolicas, mas não quer dar uma garrafa? Que tal, então, um sorvete? Na N2, os sorvetes de lá são preparados um a um (e na hora!) com uso de nitrogênio líquido. Dentre as opções com bebidas, uísque, vinho, licor e espumante -- feitos com a bebida de verdade, na hroa do preparo. Todos os gelatos podem ser encontrados na loja nos tamanhos Pequeno (100 ml, R$ 25), Médio (150 ml, R$ 32) ou Grande (240 ml, R$ 45) e no delivery nas versões Média (470 ml, R$ 60) e Grande (700 ml, R$ 100).

Onde comprar? R. Bela Cintra, 1783, Cerqueira César. 94981-1400. Ter. a dom., 9h/23h30.

Gelato alcóolico da N2

Continua após a publicidade

Ramon Bilbao Mirto

Topa gastar um pouco mais? Um vinho icônico da Ramon Bilbao, vinícola espanhola que está há quatro anos seguidos nos destaques do TOP 50 das Marcas Mais Admiradas do Mundo. Feito somente nos melhores anos, com uvas de vinhas com mais de 90 anos, e que por isso tem uma produção super limitada, de pouco mais de 30 mil garrafas. Uma série de prêmios importantes fazem dele uma ótima opção para abrilhantar a noite de Natal em família e desfrutar o melhor com quem é mais importante. Com grande intensidade aromática, frutas negras maduras, notas balsâmicas, especiarias, chocolate amargo e café. Em boca é um vinho profundo, elegante e muito concentrado com final longo e persistente.

Onde comprar? Hortisabor. Rua Tabapuã, 1026, Itaim Bibi. Preço Sugerido: R$ 603,79.

Vinho branco tradicional

O Alfacinha Regional Lisboa Branco 2021 é um vinho que nasceu com a essência portuguesa e cheio de histórias. Tem no nome uma homenagem à cidade de Lisboa e seus habitantes. O termo “Alfacinha” é uma expressão popular do século XIX que faz referência a quem nasceu e foi criado na capital portuguesa. Um blend de duas uvas típicas, como Fernão Pires e Arinto, que traz um resultado aromático, frutado, leve e muito refrescante.

Onde comprar? No site da Wine, a R$ 79,90.

Canti Prosecco

Continua após a publicidade

Já uma boa ideia de espumante é o Canti Prosecco, de uma marca idealizada por Gianni Martini, atual presidente do grupo Fratelli Martini. A Canti nasceu na famosa Galeria Vittorio Emanuele, em Milão. De lá pra cá, se firmou como referência em Prosecco de qualidade e, hoje, está presente em mais de 50 países. Na versão Brut e a partir de 2020 também na versão Rosé é um clássico Prosecco. Elaborado a partir da uva Glera, mostra um nariz aromático que lembra pêras sumarentas, casca de limão siciliano e maçã verde. Em boca, com perlage fina e persistente e acidez com casca de cítricos e melão maduro.

Onde comprar? No site ciadovinho.com.br. Preço sugerido: R$ 135,00

Van der Geist Moonshine

No bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo, a marca de cerveja artesanal Van der Ale, sob a marca Van der Geist Moonshine, está produzindo três receitas de uísque: milho, centeio e abóbora. São três produtos que não passam por barril. Eles são curtidos, por exemplo, em lascas de carvalho, e acabam com um sabor diferente. Bom uísque nacional.

Onde comprar? Na própria Van der Ale. Rua Siqueira Bueno, 1798, Mooca.