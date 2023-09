10ª edição do Mondial de la Bière acontece em outubro, no Rio

Entre os dias 11 e 15 de outubro, no Píer Mauá, no Centro do Rio de Janeiro, o Mondial de la Bière celebra 10 anos. Principal festival de cerveja artesanal da América Latina, contou com 70 mil visitantes e 250 marcas no ano passado. Neste ano, terão mais de 100 cervejarias, 25 restaurantes e o público deve seguir na casa das dezenas de milhares.

A ampliação da oferta gastronômica é uma novidade, vai daí o Ceviche da Fabi com tropical com camarão (R$ 39) ou vegano de banana da terra (R$ 30); o BistrOgro do chef Jimmy Ogro com pork balls (dois bolinhos fritos de copa lombo com cream cheese, R$ 20); a Tasquinha do Portuga e suas pataniscas de bacalhau (R$ 28, duas unidades) e o Espírito de Porco, famoso pelo sanduíche de porchetta (R$ 38).

No entanto, não há como fugir: os cervejeiros compram os ingressos a partir de R$ 80 para conhecerem em primeira mão novidades do setor. A ansiedade é tanta que as entradas para o sábado dia 14 já se esgotaram e resta bem pouco para a sexta-feira 13.

Os geeks da cerveja estão atrás de invencionices como as Belgian Ale’s de cogumelo porcini (R$ 9 a Porcini Bier ou Porcini Premium de 100 ml e R$ 16 as de 200 ml) da Cervejaria Elbers; a White IPA Laranja e Physalis (R$ 8 e R$ 14 com 100 ml e 200 ml respectivamente) da Barão Bier; a Veranear (gose com goiaba e maracujá, R$ 7 e R$ 12) e a Mati-Taperê – NE, IPA com cupuaçu (R$ 9 e R$ 16) da estreante Brassaria Matriz.

Falando em estreias, a Show de Bola, fábrica artesanal de Macaé, levará a premiada Red Amburana (R$ 8 a de 100 ml, R$ 15 a de 200 ml), primeira cerveja do mundo infusionada com cachaça. Com 8% de teor alcoólico, a Red Ale se mescla ao destilado envelhecido em barril de amburana, marcando o paladar com notas da madeira tupiniquim, canela e coco queimado.

A Alter, de Itaipava, por sua vez, trará a Goiawit (R$ 10 e R$ 13), uma witbier pioneira graças ao uso de goiaba, semente de coentro e casca limão, enquanto a Alpendorf, de Nova Friburgo, surpreende com a Imperial Gose (R$ 7 e R$ 12) de caramelo salgado. Aviso: ao todo mais de 1500 rótulos estarão disponíveis para degustação in loco!

Mondial de la Bière 2023

Pier Mauá – Av. Rodrigues Alves, 10, Armazéns 3, 4 e 5, Praça Mauá, Rio de Janeiro. Dia 11/10, das 18h às 00h; 12/10 das 14h às 00h; 13/10 das 14h às 00h; 14/10 esgotado; 15/10 das 13h às 22h. Ingressos: www.eventim.com.br/MondialdelaBiere