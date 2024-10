Claude Troisgros nasceu em Roanne, na França, e jamais cogitou escapar da tradição gastronômica da família. Com cinco restaurantes, a nação de Claude é a cozinha, ainda que há 45 anos o Rio de Janeiro e a MPB mexam com seu coração. Quer saber mais curiosidades sobre o mais querido dos chefs franco-cariocas? Confira no 10 Tempos hoje: