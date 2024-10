Isabela Raposeiras tombou de amores por café há mais de 20 anos. Levou a paixão tão a sério que se tornou a barista mais premiada do Brasil. Dona da cafeteria mais famosa de São Paulo, o Coffee Lab, Isabela leva todas as paixões a sério – pilotar avião, dançar, fumar charuto... Quer saber mais curiosidades sobre ela? Confira no 10 Tempos hoje.