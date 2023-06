11 Receitas para espantar o frio em São Paulo

Oficialmente, o inverno começa nesta terça-feira. A descida do termômetro, contudo, não parece concordar. E, quando o friozinho bate, nada como receitas quentinhas, reconfortantes e, por que não, robustas.

Um chocolate cremoso, muito queijo derretido, um molho bem apurado e outros pratos que desde o forno aromatizam o ambiente. Afinal, um excessozinho aqui, outro ali, aquece a alma! Aqui, listamos 11 aquecedores naturais que merecem ser devorados cidade adentro.

Bolo com Calda

À base de tâmaras e cercado com um caramelo de demerara, o bolinho (R$ 35) é um hit da casa desde sua abertura, em 2011. O toque de flor de sal quebra a doçura e mantém o calor.

Chef Vivi - R. Girassol, 833, Vila Madalena. De seg. a sex., das 12h às 15h e das 19h às 23h; sáb., das 13h às 16h e das 19h às 23h; dom., das 12h às 17h. Tel.: (11) 3031-0079.

Chá com Biscoito

Cookies com gotas 66% cacau acompanham matchá no Botanikafé Foto: Bruno Geraldi

Continua após a publicidade

Na verdade, matchá com cookie. O primeiro, com leite vegetal, tâmaras e cumaru latte (R$ 18); o segundo, macio, com gotas de chocolate 66% cacau, pode ter acabado de sair do forno (R$ 9)!

Botanikafé - Av. Magalhães de Castro, 286, Butantã. De seg. a sex., das 8h às 22h; sáb. e dom., das 8h às 20h. Tel.: (11) 93431-5660

Chocolate Quente

Até 31 de julho há um festival dedicado à bebida. São 7 versões a R$ 15,50 cada preparadas com chocolate feito com grãos de cacau de fazendas selecionadas. Entre as opções, há uma com gianduia artesanal (e não aquela famosa pasta de avelã industrializada) e outra picante, com golden milk (mescla de especiarias indianas).

Galette Chocolates - Rua Augusto Tolle, 245, Santana. De seg. a sáb. das 10h30 às 18h30; dom. e feriados das 13h às 18h. Tel.: (11) 2233-2726

Caldo Potente

O chupe, sopa tradicional de camarões, servido no La Peruana Foto: Antonio Rodrigues

Continua após a publicidade

A chef Marisabel Woodman espanta o frio com sopas tradicionais de seu país, o Peru. A mais caliente chama-se chupe e leva camarões, ají amarillo, tomate, ovo, milho e queijo (R$ 65). Mas a levanta muertos, com pesca do dia, camarão, lula, mexilhão e vôngole, coentro, ají amarillo, ervilha, pimentão, cenoura e chalaca (R$ 65) não fica atrás.

La Peruana - Alameda Campinas, 1357, Jardins. De ter. a qui., das 19h às 23h; sex das 12h às 15h e das 19h às 23h; sáb., das 12h às 16h30 e das 19h às 23h; dom., das 12h às 17h. Tel.: (11) 5990-0623

Drinks Calientes

O bar é especializado em gim tônicas, porém, o prestigiado mixologista Marcelo Serrano, partiu do mesmo destilado para criar coquetéis invernais. O cinnamon twist, leva também brandy, uísque de canela, laranja e mel (R$ 46). Já o black velvet, uísque escocês, Aperol, amêndoas, limão, laranja e bitter (R$ 56).

G&T Gin Bar - Rua Oscar Freire, 604, Jardins. Seg., das 14h às 22h; ter. a qui., das 12h à 00h; sex. e sáb., das 12h às 2h; dom., das 12h às 20h. Tel.: (11) 98535-8000.

Especiarias Acaloradas

Exclusivo para delivery, o curry verde do Isla Oriente é vegetariano Foto: Rodolfo Regini

Continua após a publicidade

Além do sabor, há condimentos que aquecem de dentro para fora – pelo menos segundo as medicinas chinesas e indianas. Para botar a tese à prova, no conforto do lar, há o isla verde, um curry de vegetais com leite de coco, que acompanha arroz de jasmim, chutney de manga e farofa de amendoim (R$ 52).Os não-vegetarianos podem apreciar o vindaloo, curry amarelo defumado com almôndegas de porco, vagem e pimentão vermelho, arroz de jasmim, kimchi de pepino e gergelim (R$ 60).

Isla Oriente - Todos os dias, das 11h às 23h. Tel.: (11) 99976-0378

Fondue Particular

Ele é trufado, combina queijos gruyère e um dos mais premiados do Brasil, o mineiro Estância Capim Canastra. Não vem no réchaud e, em vez de cubinhos de pão, vem dentro do próprio, onde aceita o mergulho de pedaços da casca e de batatinhas rústicas (R$ 82).

Tartuferia San Paolo - Rua Ferreira de Araújo, 302, Baixo Pinheiros. Seg. a qui., das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sex., das 12h às 15h e das 18h30 às 24h.; sáb., das 12h às 24h; dom., 12h às 21h. Tel.: (11) 97586-2644

Lasanha de Chef

Lasanha de vitelo, grana padano e trufas servida no Modern Mamma Osteria Foto: Rodolfo Regini

Continua após a publicidade

Existe massa mais aquecedora do que uma bela lasanha? No geral, aquele prato único, generosamente gratinado, que, à mesa, reúne um bando de gente à sua volta, num mesmo e caloroso momento. Na versão com vitelo, creme de grana padano e trufas negras (R$ 88) do chef Salvatore Loi sobrevive a alma de nonna, mas a aparência, quanta diferença!

Modern Mamma Osteria - Rua Manuel Guedes, 160, Itaim Bibi. SP. Seg. a sex., das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sáb., das 12h às 23h; dom., das 12 às 21h. Tel.: (11) 93083-8387

Quentão Quentinho

Para os dias mais frios, à parte brigadeiros de churros e de pamonha, a confeiteira Mariana Junqueira tem outra arma doce e secreta: o quentão com cachaça artesanal e gengibre caramelizado (R$ 28 o copo ou R$ 128,80 a garrafa com 350 ml).

Loja & Café Mariana Junqueira - Rua João Lourenço, 127, Vila Nova Conceição. Seg. a sáb., das 10h às 19h; dom., das 10h às 18h. Tel.: (11) 3044-6274

Queijo Derretido

A raclette do Bistrot de Paris acompanha embutidos, picles e baguete Foto: Helena de Cas

Continua após a publicidade

As origens da raclette remontam às montanhas suíças da Idade Média. Ao longo do tempo, contudo, esse tradicional queijo derretido, que quando formava bolhas era raspado sobre batatas cozidas, invadiu as estações de esqui e logo todas as estâncias de inverno, Europa e mundo afora. Por aqui, além dos tubérculos, o chef Alain Poletto serve a irresistível gordice com uma tábua de frios artesanais, picles e baguete (R$ 108).

Bistrot de Paris - Rua Augusta, 2542, Jardim Paulista. Seg., das 12h às 15h30; ter. e qua., das 12h às 15h30 e das 19h às 23h30; qui., das 12h às 23h30; sex. e sáb., das 12h às 00h; dom., das 12h às 22h. Tel.: (11) 3063-1675

Sopa Clássica

Discípula de Erick Jacquin, a única chef mulher do Grupo Fasano, Vanessa Silva, faz uma sopa de cebola como manda a tradição: carameliza o vegetal sem pressa, rega com vinho branco e caldo de legumes, usa manteiga sem timidez e ainda cobre tudo com massa folhada artesanal (R$ 81).

Bistrot Parigi - Shopping Cidade Jardim, Avenida Magalhães de Castro, 12.000, 4º andar, Morumbi. Seg. a qui., das 12h às 15h e das 19h às 23h; sex. e sáb., das 12h às 16h e das 19h às 00h; dom., das 12h às 18h. Tel.: (11) 3198-9440