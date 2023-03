17ª Campinas Restaurant Week reúne nomes consagrados e restaurantes estreantes

O Campinas Restaurant Week está de volta. Em sua 17ª edição, o festival conta com 34 estabelecimentos de Campinas, Valinhos, Indaiatuba e Jundiaí, e vai até o dia 16 de abril. O festival oferece menus completos a preços fixos, com almoços a partir de R$49,90 e jantares a partir de R $64,90. O evento é patrocinado pela Baden Baden, que harmoniza todos os menus do festival.

O evento terá restaurantes consagrados e novos nomes da gastronomia campineira, com menus variados que englobam diferentes especialidades culinárias. Comida argentina, italiana, mexicana e brasileira - tem de tudo um pouco. Os restaurantes participantes podem ser conferidos no site do festival.

O tema da edição é herança gastronômica. “A ideia desta edição é trazer a oportunidade para que os restaurantes se inspirem e explorem receitas, ingredientes, hábitos e técnicas que foram deixadas como herança culinária pelos vários povos que nos construíram e influenciaram em aspectos culturais e gastronômicos, que compõem a nossa cozinha”, explica Fernando Reis, idealizador da Restaurant Week no Brasil.

Além da gastronomia, o Restaurant Week promove uma importante ação social. Durante todo festival, o consumidor poderá doar o valor de 2 reais por menu para o Instituto Padre Haroldo. A doação pode ser feita diretamente para a instituição através do cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas dos restaurantes.

Serviço

De 16/03 a 16/04 de 2023.

Restaurantes participantes: https://restaurantweek.com.br/

Instagram: @restaurantweekbrasil

Apoio: Gastronomia PUC Campinas e Visite Campinas