20 espumantes brasileiros para brindar no Natal e no Réveillon

Os espumantes são (também) a bebida das grandes festas, aquela taça lembrada para todos os brindes. E o Brasil, sorte nossa, tem vocação para este estilo de vinho. Um exemplo é que foi aprovada aqui neste ano a primeira denominação de origem apenas para espumantes do Hemisfério Sul. É a DO Altos de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha.

Os espumantes, ainda, foram a única categoria de vinhos que cresceu em volume de vendas neste ano, tanto os nacionais como os importados. Para ajudar na escolha do brinde do Natal, esta prova às cegas (sem saber que marca corresponde a qual amostra) traz 20 espumantes brasileiros, com preço de até R$ 197.

'Paladar' provou 20 rótulos de espumantes produzidos em vinícolas brasileiras.

Há duas maneiras principais de elaborar o espumante, um vinho que precisa de duas fermentações (é na segunda fermentação que são formadas as borbulhas). Uma delas é a charmat, em que a segunda fermentação acontece em grandes tanques fechados (o prosecco é um exemplo). O segundo é o método clássico, com a segunda fermentação nas garrafas (champanhe é o grande vinho aqui). Em alguns casos, a levedura não é retirada da garrafa após a fermentação, deixando a bebida turva, num estilo apelidado de sur lie. Vale sempre lembrar que esta levedura restante não faz mal, apenas deixa a bebida turva.

Assim, os 20 espumantes aqui listados estão divididos por categorias e, dentro de cada uma, pela maior pontuação conferida durante a degustação. São elas: os vinhos da DO (atualmente são quatro vinícolas na região); aqueles elaborados pelo método charmat; os pelo método clássico; os sur lie (aqui, tome muito cuidado ao abrir a garrafa; eles têm tampa semelhante a da cerveja e, na nossa degustação, todas as garrafas abriram com muita pressão). Há também os espumantes rosados, que tendem a harmonizar bem com várias receitas das festas de final de ano, e os moscatéis, categoria que vem se destacando na vocação nacional.

“Os espumantes surpreenderam, pelos estilos bem consistentes e pelo perlage”, afirma Rodrigo Lanari, representante da consultoria inglesa Wine Inteligence no Brasil, e que participou desta degustação junto com Suzana Barelli, colunista de vinhos do Paladar. A seguir, o resultado da degustação.

A colunista Suzana Barelli na degustação às cegas que avaliou 20 espumantes nacionais.

DO Altos de Pinto Bandeira

Cave Geisse Blanc de Noir Brut

Pinto Bandeira, RS

R$ 159, na Cave Geisse

De cor dourado brilhante, perlage fina, traz aromas de frutas mais maduras, lembrando pêssegos, com notas de panificação. Cremoso, com boa presença em boca, corpo médio e muita persistência. Tem 12% de álcool.

Aurora Extra Brut Pinto Bandeira

Pinto Bandeira, RS

R$ 100, na Aurora

Elaborado com a chardonnay (60%), pinot noir (30%) e riesling itálico (10%), traz coloração amarelo brilhante, com perlage fina e abundante. Nos aromas, apresenta notas de frutas mais madura, um toque de panificação e um gostoso tostadinho. Interessante no paladar, com corpo médio, boa cremosidade e equilíbrio. Tem 12,5% de álcool.

Don Giovanni Brut

Pinto Bandeira, RS

R$ 110, na Don Giovanni

Elaborado com chardonnay e pinot noir, passa 24 meses em contato com as leveduras. Tem cor amarelo brilhante, com muitas e pequenas borbulhas. Seu nariz remete à fruta madura, em compota, como pêssego em calda. É melhor em boca, com bom equilíbrio, frescor e persistência. Tem 12,7% de álcool.

Valmarino Brut

Pinto Bandeira, RS

R$ 83, na Valmarino

De cor dourado brilhante, traz perlage fina e boa cremosidade. Apresenta aromas mais contidos, lembrando notas de panificação. No nariz, parece ter um toque doce, que não se confirma. De corpo médio, tem bom frescor e um leve amargor final. Tem 12% de álcool.

Sur lie

Lírica Crua Nature

Pinheiro Machado, RS

R$ 80,18, na Decanter

Elaborado com 80% de chardonnay e 20% de pinot noir, este espumante passa 12 meses na vinícola antes de ser lançado ao mercado. No visual, é tem turvo, com borbulhas pequenas e abundantes. Traz bons aromas de fermento, um toque cítrico, quase salino, com acidez alta e bem integrada. Tem boa cremosidade e persistência. Um espumante para quem gosta de vinho. Tem 12,5% de álcool.

Cave Amadeu Rústico

Pinto Bandeira, RS

R$ 115, na Cave Geisse

Elaborado com chardonnay (80%) e pinot noir (20%), é bem turvo, com leveduras no fundo da taça. Suas borbulhas são abundantes, com perlage fino. Nos aromas, é muito cítrico, lembrando limão. No paladar, traz alta carbonatação (aquela espuma que lembra refrigerante), com acidez alta, bem seco. Tem um estilo próprio e interessante. Tem 12% de álcool.

Clássico

Otto Nature Sur Lie Blanc de Blanc

Serra Gaúcha

R$ 197, na Anja Vinhos

Elaborado apenas com a chardonnay, tem cor amarelo dourado, com borbulhas pequenas e abundantes. Seus aromas remetem às notas de leveduras, pão, fermento, tostados e de amêndoas, além de um toque cítrico. Com notas mais evoluídas, no paladar tem corpo médio, acidez presente, muito equilibrada com a sua estrutura e é persistente. Tem 12% de álcool.

Amitié Nature

Serra Gaúcha, RS

R$ 149,90, na Amitié

Elaborado apenas com a chardonnay e com 18 meses em contato com a levedura, este espumante tem coloração amarelo brilhante, borbulhas pequenas e bem integradas. Seus aromas remetem a notas de fermentação, com frutas brancas mais maduras. No paladar, é cremoso, com corpo médio, mas poderia ter mais frescor e vivacidade. Tem 12,5% de álcool.

Rosé

Trinta Brut Rosé

Garibaldi, RS

R$ 169,90, na Bacanas.com.br

Elaborado por Adolfo Lona, com as uvas merlot, pinot noir e chardonnay, passa 30 meses em contato com as leveduras. De cor laranja, tem perlage fino, persistente e abundante, com aromas mais oxidativos, lembrando amêndoas e nozes, que se confirmam no paladar. Muito seco, mais maduro, com personalidade e persistência. Tem 12,8% de álcool.

Estrelas do Brasil Nature Rosé

Serra Gaúcha, RS

R$ 160, na Estrelas do Brasil

Elaborado apenas com a pinot noir, traz coloração salmão claro, com perlage fina. Nos aromas, apresenta leve frutado com agradáveis notas tostadas, que se confirmam no paladar e lhe dão estrutura. Tem corpo médio, é seco, vibrante e fresco, com boa persistência. Tem 12,5% de álcool.

Pizzato Brut Rosé 2021

Vale dos Vinhedos

R$ 111, na Pizzato

Chardonnay e pinot noir dão origem a este rosé claro, com borbulhas persistente e abundantes. Elegante, com aromas finos e frutados, com um toque de fermentação. De corpo médio, é bem equilibrado, seco, persistente e com finesse. Tem 12% de álcool.

Lucia Canei

Serra Gaúcha e Campanha, RS

R$ 175, na Salton

Elaborado apenas com a pinot noir de vinhedos da Campanha e da Serra Gaúcha, fica 12 meses em contato com as leveduras. Tem cor rosé salmão, com muitas borbulhas e espuma na taça. Seus aromas lembram frutas vermelhas maduras, quase em compota, e um toque de fermentação no final. De corpo médio, destaca-se pelas notas frutadas, quase doces, e pelo frescor. Tem 12% de álcool.

Charmat

Salton Prosecco

Serra Gaúcha

R$ 40, na Salton

Este foi o melhor custo-benefício do painel. Elaborado com a uva glera, pelo método charmat, traz coloração amarelo claro, com borbulhas presentes e muita espuma. No nariz, mescla notas de panificação e de baunilha com um toque cítrico e um final de mel. No paladar, tem corpo médio, com boa cremosidade, persistência e uma doçura final, que não incomoda. Tem 11,5% de álcool.

LA Jovem Brut Rosé

Serra Gaúcha, RS

R$ 89, na Luiz Argenta

Com a garrafa mais estilosa do painel, é um rosé claro, com muita perlage e espuma. Traz aromas exuberantes de frutas vermelhas, lembrando morangos e cerejas. Equilibrado, tem corpo médio, é simples, mas muito bem elaborado, com leve amargor final. Tem 12,5% de álcool.

Chandon Réserve Brut

Serra Gaúcha, RS

R$ 85, na Imigrantes Bebida

De cor amarelo claro, traz borbulhas maiores e abundantes. Seus aromas lembram frutas tropicais, com abacaxi e manga, com estilo mais festivo. De corpo médio, tem boa cremosidade, com acidez equilibrada com o seu açúcar residual. É um bom exemplo do estilo de espumante brut brasileiro. Tem 12% de álcool.

Seival Brut Rosé

Campanha, RS

R$ 55,08, na Miolo

De cor rosé salmão, com perlage grande e abundante, é elaborado com as uvas pinot noir e pinot gris, pelo método charmat. Tem aroma frutado, lembrando morangos mais azedinhos, com ótimo frescor. Tem carbonatação (aquela que lembra o gás dos refrigerantes) mais alta. Simples, mas bem elaborado, indicado para as receitas variadas do Natal. Tem 12% de álcool.

Antonella Brut

Serra Gaúcha, RS

R$ 109, na World Wine

Lançamento da vinícola Sacramento, que fica na Serra da Canastra (MG), é elaborado com as uvas glera (40%), trebbiano (20%), chardonnay (20%) e riesling itálico (20%) pelo método charmat. Tem cor amarelo palha, borbulhas grandes e abundantes. É bem floral, exuberante nos aromas. No paladar, é mais curto, com pouca persistência, leve amargor e uma sensação de dulçor. Com 11% de álcool.

Cave di Pozza Brut Rosé

Caxias do Sul, RS

R$ 80, na Cave di Pozza

Rosé claro, lembrando casca de cebola, apresenta muita borbulha. Traz nariz super floral, com aromas mais doces de morango. No paladar, corpo médio, um toque doce, que até poderia lembrar um moscatel. Simples, para provar sem compromisso. Tem 11% de álcool.

Moscatel

Ponto Nero Moscato Brut

Serra Gaúcha, RS

R$ 69, na Valduga

De coloração amarelo palha, com todo verdeal, tem borbulhas pequenas e abundantes. No nariz, logo revela sua origem com notas de lichia, rosas e jasmim. Traz corpo médio cremoso, com açúcar residual, mas com frescor que equilibra este dulçor. Indicado para sobremesas e para ser servido sempre bem gelado. Tem 11% de álcool.

Monte Paschoal Moscatel

Farroupinha, RS

R$ 46,40, no Pão de Açúcar

De cor amarelo bem clarinho, traz borbulhas grandes. Seus aromas indicam lichia e jasmim, mas é um pouco enjoativo no nariz. No paladar, tem desequilíbrio entre o açúcar (alto) e a acidez (baixa). Mas é daqueles espumantes que agradam numa festa. Tem 7,5% de álcool.