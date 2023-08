3 jantares e um encontro no melhor restaurante do mundo

Era uma segunda-feira de julho de 2010. Nenhuma luz, nenhum barulho, mas uma campainha. Não sabia que tipo de cozinha era feita ali, só que o restaurante se chamava Central e chamava a atenção no bairro limenho de Miraflores.

Por um lado, porque vivia cheio e era diferente do que existia na capital peruana. Por outro, porque causava bafafá graças a uma confeiteira, dona de uma trattoria vizinha, que movia mundos e fundos para acabar com a concorrência do novato.

Devido à insistência, um jovem mirrado abriu a porta colossal. Era Virgilio Martínez. Na sua folga, mexia na horta, que foi mostrada com orgulho, junto ao sistema mirabolante que ozonificava a fonte própria de água, às bibliotecas (de livros, chocolates e utensílios) e à cozinha bem-equipada.

O cozinheiro fez questão de contar que o décor era da mãe, que a irmã (Malena, hoje diretora do projeto Mater Iniciativa, que pauta todo o seu trabalho) o ajudava. Confessou que tinha medo de ser despejado. Sobretudo falou de comida. De forma visceral e devota.

Assim, o mocinho de ar tímido que mal aparentava seus 32 anos converteu-se em um orador cativante. Assim, fui apresentada ao Central. Sem provar nadica, tive a pachorra de escrever que seria o próximo Alex Atala. Arrogância de jornalista iniciante à parte, era claríssimo: estava diante de um gênio.

Em 2012, regressei ao restaurante que mantinha canelones e risotos no cardápio, mas arrebatava com sementes, pescados e tubérculos desconhecidos. Um mês antes, tinha comido um menu de Virgilio na cidadezinha mineira de Tiradentes e, cinco anos depois, fiz uma degustação comandada por sua companheira, a chef Pía León, no bar do antigo Central, ainda em Miraflores.

Arrepio de lembrar dos papéis e pães de milho e batata, do ceviche morno, do arroz de profundezas do mar. Sabores vívidos, textura vaporosas, sensação de deglutir segredos de uma cultura que não era minha. Como a poesia, a cozinha do Central mostrava-se universal – na minha cabeça-coração-estômago, já era a melhor do mundo.

Coisas da vida, não voltei a Lima nos últimos seis anos. Quiçá, autossabotagem: para que voltar? Não vai ser tão bom quanto da última vez. Afinal, o plano das ideias não decepciona jamais.

Equipe de cozinha do Central Restaurante: Marvic Medina, Bernabé Padrós, Sang Jeon, Pía León e Virgilio Martinez Foto: Daniel Silva Yoshisato

Eis que o platonismo gastronômico se tornou irrelevante. Oficial ou 50 besticamente, Virgilio e Pía comandam hoje o restaurante número um do planeta, portanto, era obrigatório voltar. Desta vez ao nem tão novo endereço, no bairro de Barranco, onde me esperava a Experiência Mundo Mater, que percorre 14 ecossistemas (cerca de R$ 2340).

Poucos atos são tão íntimos quanto comer. Admito, bem no meio do salão, acompanhada apenas pelos postais e gravuras espalhados pela minha mesa redonda de pedra, tive vergonha das caras que possa ter feito.

Em alguns momentos, troquei olhares cúmplices com o chef, que estava sempre provando algo ou beliscando umas castanhas, “para dar energia”. Em outros, cobri o rosto com as mãos para não ser observada.

Foi o caso do segundo passo, o Valle Seco, que representa 900 metros de altitude com camarão, abóbora e abacate. O crustáceo era de rio, o legume não era uma moranga e, óbvio, avocado não é Catupiry. Ainda assim, trouxe lembranças dos camarões-rosa na moranga em domingo festivo, do colo de avó, do cavucar em busca da colherada perfeita.

No Central, não custa dizer, não faltam colheradas perfeitas, a começar pelo utensílio em si. Nem “espetadas”, como a de lagostim e a de ouriço. As garfadas são mais escassas. As facadas, inexistentes, o que me remeteu a um ensaio de Roland Barthes que compara o uso do hashi ao dos talheres ocidentais.

Colherinhas de madeira integram o enxoval do melhor restaurante do mundo Foto: divulgação

Virgilio recria os palitinhos do filósofo francês: em cada tempo da refeição, com formatos e materiais diversos, as peças não só carregam comida, mas escolhem e expõem os pedaços que vão transportar com delicadeza; preservam, e não decepam o alimento; substituem gestos mecânicos por fantasia.

Afinal, no melhor restaurante do mundo, a esfera sonhadora fala alto. Ali, sem se espelhar em outras culinárias, o chef elaborou uma linguagem gastronômica própria. Subiu e desceu a Cordilheira, atravessou a Amazônia, mergulhou no Oceano Pacífico e vasculhou as costas.

Entregou-se a produtos e às comunidades peruanas de onde eles saiam. Traduziu tudo, do seu jeitinho, nas narrativas comestíveis que serve no Central. Se há privilégio maior do que devorá-las, desconheço.

Central Restaurante

Av. Pedro de Osma, 301, Barranco, Lima, Peru. Seg. a sáb., início das 12h45 às 13h45 e das 19h às 20h30. Reservas: +51 1 2428515 ou via centralrestaurante.com.pe