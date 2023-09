48 horas enogastronômicas em Maipú, em Mendoza

Às vezes um, às vezes dois voos saem direto de São Paulo a Mendoza, na Argentina. Aterrissam pertinho de uma cidade em que o céu no mais das vezes é azul, que é capital da uva Malbec e de uma província homônima, protegida pela Cordilheira dos Andes.

Ser cercada por vinhedos não significa estar perto de todos eles. Até porque, Mendoza ultrapassa 2 mil vinícolas, mesmo que apenas umas 200 sejam visitáveis. As distâncias entre elas podem beirar 300 quilômetros (ou 4 horas de trajeto). Escolher um ponto estratégico é essencial para tornar os dois dias por ali de vinhos, refeições e relax e não de maratonas pelas estradas.

Sexta-feira

Meio-dia: Chegar chegando

Maipú é uma pedida certeira, como comprova a Casa Agostino, a menos de uma hora do aeroporto. Mais do que um hotel, o casarão de seis espaçosas suítes era o lar de irmãos italianos que cresceram em Mendoza e partiram ao Canadá para fazer fortuna. E fizeram.

De volta à Argentina, compraram vinhas e construíram a mansão convertida em hospedagem de luxo (a partir de R$ 1180). Seus jardins incluem horta, piscina, 250 hectares de vinhedos e uma réplica da Plaza España, a mais bela da província. Compõem o cenário perfeito para taças e ócio.

Terraço para o jardim da Casa Agostino, hospedagem de luxo em Maipú Foto: divulgação

Apesar disso, a dica é chegar chegando! Largar as malas e partir a wine shop para, entre um gole e outro, iniciar o tour pela vinícola. Feito em espanhol, português ou inglês, aprofunda questões técnicas de produção sem chatice, inclui exposição de artistas locais e pode desembocar no restaurante da bodega ou na pizzaria escondidinha na horta.

Em ambos é possível harmonizar a refeição com quaisquer dos 18 rótulos familiares. Por trás da cozinha de ambos, há o mesmo chef, Edward Holloway, um irlandês que com sensibilidade traduz as origens sicilianas em receitas generosas.

A grande questão: uma degustação com direito a 7 antepastos, massa caseira e milanesa rechonchuda de ojo de bife ou uma sequência de salada sustante, pizzas artesanais (o cozinheiro costuma recomendar uma com batata, pancetta e cogumelos Portobello) e gigantesco tiramisù? Uma conta a partir de R$ 200 ou de R$ 100?

15h: Pausa no vinho!

Aos que resistirem bravamente à siesta vale partir a Laur, primeira produtora de azeite extravirgem argentino. A menos de 20 minutos de carro, a empresa fundada em 1889 é tida há dois anos como melhor do mundo pelo EVOO (Extra Virgin Olive Oil) World Ranking. A visita de uma hora inclui degustação de 5 azeites, além de outros produtos próprios, como tomate seco, azeitonas e vinagres (uns R$ 40).

16h30: Enocultura

No Museo del Vino, o fim de tarde pode trazer um pouco de teoria à intensa prática dessas 48 horas. Única na América Latina, a coleção com quase 5 mil peças entre máquinas, ferramentas de tanoeiro, livros e recipientes conta a história da bebida e está abrigada na casa em que viveu Don Felipe Rutini, o italiano que em 1885 plantou as primeiras vinhas locais e deu origem à Bodega La Rural. Ao final do tour a provinha no wine bar é bem-vinda.

18h: Relax

Nada harmoniza menos com vinho do que pressa. Uma relaxada na jacuzzi ao ar livre, assistindo ao pôr do sol, até sem tacinhas, recarrega as energias e colabora com a fome (e a sede) para a próxima etapa.

20h30: Banquete noturno

O restaurante Casa Vigil, da vinícola Catena Zapata, um dos mais disputados da Argentina Foto: divulgação

A Casa Vigil é uma das vinícolas mais disputadas da Argentina. Dito isso, só vá com reserva. Há noites em que 100% dos comensais no restaurante são brasileiros, boa parte emocionada em escoltar os pratos com a linha El Enemigo (R$ 875 aproximadamente o menu de 7 passos). Quando o “Messi do vinho”, isso é, o enólogo Alejandro Vigil, dá o ar da graça, então, o povo pira!

Hype à parte, o atendimento é impecável e a cozinha do chef Iván Azar merece nota, a exemplo da truta com açafrão que casa feliz com um Semillón 2021 ou à costela assada por 12 horas que, desmanchante e intensa, entrega-se ao Gran Enemigo Gualtallary.

Sábado

9h – Manhã na manha

Além da localização estratégica, na Casa Agostino, hóspede tem áreas de lazer e acesso à vinícola e restaurantes Foto: divulgação

Na sala de jantar a mesa comunitária está posta, porém, ninguém é obrigado a socializar: a pães, bolos e geleia caseira, suco fresquinho, panquecas, iogurte, ovos mexidos e, claro, medialunas e dulce de leche vão até onde o hóspede quiser tomar o café da manhã. Se for à beira da piscina, não há por que não considerar um mergulhinho na sequência...

12h – Piquenique especial

Há duas maneiras de se chegar à Finca El Paraíso, em uns 20 minutos de carro ou no dobro do tempo pedalando uma das bikes do hotel. Então, olivares e pés de Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Pinot Noir, Syrah, Chardonnay e Viognier criam o cenário perfeito para o “castelo” da Luigi Bosca. Aberto à visitação a menos de um ano, foi ali que o patriarca da marca, o octagenário Alberto Arizu, nasceu.

Entre as vinhas, toma-se vinho, provam-se azeites, sobe-se ao mirante, escutam-se concertos e quando se retorna ao casarão faz-se um piquenique preguiçoso no quintal (US$ 150). Senão, segue-se até a estufa para o menu degustação do chef Pablo del Río (US$ 250). Um programa de 5 ou 6 horas dependendo do meio de locomoção.

Piquenique na Finca El Paraíso, casarão de enoturismo da vinícola Luigi Bosca, em Maipú Foto: divulgação

17h – Pôr do sol no terraço

A diferença de quem optar por carro é que em apenas 20 minutinhos chega-se a Tempus Alba para percorrer os vinhedos bem-sinalizados e o interior da vinícola. Descanso merecido é no terraço com vista para os Andes, com direito a prova de rótulos locais (a partir de uns R$ 30 com 3 variedades).

Os ciclistas não precisam sofrer se as pernas não alcançarem mais uma hora e meia de pedalada contando ida e volta! A vinícola Agostino também tem seu winebar, seu rooftop e vista espetacular para a Cordilheira. Diferencial: com sofás mais confortáveis.

Mirante entre vinhedos da família Agostino, em Maipú, na Província de Mendoza Foto: divulgação

21h – A última ceia

Aos sábados o hotel sugere um jantar de frente para a parrilla, com os comensais acompanhando os preparo enquanto tomam um dos vinhos da adega do hotel ou comprados nos rolês anteriores. Se o apetite não for grande, há um cardápio que pode ser pedido em qualquer parte do casarão, com direito a empanadas, sopinhas e sanduíches.

Domingo

9h – Despedida

Café da manhã sem pressa e caminhada entre os vinhedos antes de partir ao aeroporto não caem mal. Aos maratonistas que contavam com mais uma vinícola é importante saber que a maior parte não abre aos domingos. Em compensação, até meia dúzia de garrafas compradas nos dias anteriores podem ser levadas na bagagem de mão.

Serviço

Casa Agostino - Carril Barrancas 10590, M5517 Maipú. Reservas: +54 9 261 417-0858

Casa Vigil - Videla Aranda 7008, M5519, Maipú. Seg., das 9h30 às 18h30; ter. a sáb., das 9h30 às 00h, +54 9 261 341-1729

Finca El Paraíso - El Paraíso 1926, M5531, Maipú. Seg. a sáb., das 10h às 18h. Reservas: +54 9261 5086679

Laur Olivícola - Videla Aranda 2850, M5517, Cruz de Piedra. Seg. a sáb., das 10 às 18h. Reservas: +54 261 611-0000

Museo del Vino - Monte Caseros 2625, M5513, Maipú. De seg. a sáb., das 9h às 17h30. Reservas: +54 261 762-2785

Tempus Alba - BPS, Moreno 572, M5504 Maipú. Seg. a sáb., das 10h às 17h. Reservas: +54 9 261 527-5118