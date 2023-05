5 presentes de até R$ 200 para adoçar a sua mãe

Está na hora de devolver toda a doçura que sua mãe te deu. De preferência com charme, mas sem gastar horrores. Aqui listamos 5 boas opções:

Mil Folhas a Quatro Mãos

A chef caiu de amores pelo doce e a doceira por ela Foto: Renata Vanzetto | Mil Confeitaria

Renata Vanzetto foi a primeira influencer a receber um mil folhas de Calu Molena, da hypada Mil Confeitaria. A chef caiu de amores pelo doce e a doceira por ela. Vai daí que juntas elas criaram o mil ridículo para o mês das mães.

Inspirado na torta ridícula (coberta com leite condensado, iogurte, creme de leite e frutas vermelhas), hit eterno de Vanzetto, o doce pequeno sairá por R$ 80 (450g, 4 porções) e o médio, R$ 150 (900g para 8).

Versões individuais estarão à disposição nas lojas da Mil, do Mathilda e do Muquifo, além de poderem ser pedidas via Rappi e Ifood.

Onde: Mil Confeitaria R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 185, Pinheiros. De ter. a dom, das 12h às 19h. Encomendas: (11) 98403-7877

Bolo de Rainha

Apelidada de torta regina, sua massa de pão de ló recebe creme pâtissier, profiteroles recheados com chantili e uma coroa de caramelo Foto: Bruno Geraldi | Tre Bimbi

Os potes de vidro cheinhos de biscoitos italianos são uma graça, caso do de bacio di dama (R$ 125), espécie de casadinho de avelã. No entanto, a interpretação da Tre Bimbi do clássico gâteau saint-honoré causa muito mais impacto!

Apelidada de torta regina (R$ 159,90, o quilo), sua massa de pão de ló recebe creme pâtissier, profiteroles recheados com chantili e uma coroa de caramelo.

Onde: R. Tumiaru, 66, Vila Mariana. Ter. a sex., das 11h às 19h; sáb. e dom., das 10h às 19h. Encomendas: (11) 3051-2221

Doçura na Medida

Para acompanhar, a calda de morangos, framboesas e amoras vem à parte. Não custa avisar: a sobremesa equilibrada pode acompanhar um café na lojinha Foto: Marilia Zylberstajn | Confeitaria Marilia Zylbersztajn

Confeiteira mais premiada da cidade, Marilia Zylbersztajn elaborou uma receita especial: a torta de avelãs e frutas vermelhas (R$ 180, 10 fatias). Sobre uma base sablée (amanteigada e quebradiça), há uma massa aerada com os frutos secos. Para acompanhar, a calda de morangos, framboesas e amoras vem à parte. Não custa avisar: a sobremesa equilibrada pode acompanhar um café na lojinha (R$ 20 a fatia).

Onde: R. Fradique Coutinho, 942, Vila Madalena. De ter. a dom., das 10h às 18h. Encomendas: (11) 96570-0094

Baunilha Acima de Tudo

Simplesmente vanilla, uma torta amanteigada em formato de rosa, cuja massa de farinha de amêndoas recebe praliné abaunilhado Foto: Ofner | Divulgação

Conhecidíssima do público paulistano, não é porque chegou aos 70 anos de idade que a Ofner se acomodou. Para este Dia das Mães lançou a simplesmente vanilla (R$ 165, 700g), uma torta amanteigada em formato de rosa, cuja massa de farinha de amêndoas recebe praliné abaunilhado, creme de favas de baunilha, feuilletine (crocantes folhados), medalha de chocolate ao leite e pó dourado.

Onde: Av. Nove de Julho, 5623, Itaim Bibi. De seg. a qui., das 7h às 23h; de sex., das 7h às 00h; sáb. e dom., 24h. Encomendas: (11) 5693-8693

Mão na Massa

A caixa traz ainda uma barra bean to bar ao leite 45% e outra 70% cacau, seis forminhas de silicone e bombons ou trufas Foto: Chocolat du Jour | Divulgação

A receita, facinha, facinha, que só leva 10 minutos no forno, vem dentro do kit petit gâteau (R$ 156, 6 porções), da Chocolat du Jour. A caixa traz ainda uma barra bean to bar ao leite 45% e outra 70% cacau, seis forminhas de silicone e bombons ou trufas para garantirem que o recheio dos bolinhos escorra sem dó!

Onde: R. Haddock Lobo, 1421, Jardins. De seg. a sáb., das 10h às 20h. dom., das 10h às 18h. Encomendas: (11) 3168-2720