5 Receitas imperdíveis no 13º Rio Gastronomia

Até domingo, a 13ª edição do Rio Gastronomia reúne mais de 35 dos melhores estabelecimentos cariocas, outras dezenas de produtores, uma roda gigante, aulas e shows de Diogo Nogueira, Samuel Rosa, Samba de Santa Clara e Grande Rio (19) e Toni Garrido (20).

Os ingressos começam em R$ 42,35 e as comidinhas, em R$ 12. Como há mais de uma centena de opções, selecionamos cinco que valem a fila de espera que formam.

Galeto é uma instituição do Rio de Janeiro. Na família das primas Daniela Pereira e Beatriz Cunha é também um restaurante no Centro com mais de 50 anos. Pela tradição, elas abriram o Cria, no Leblon, onde o franguinho protagoniza sandubas, salpicão e croquete.

Ou melhor, croqueletos, bem crocantes por fora e ultra cremosos por dentro. No evento eles são servidos com o molho do rei, um aioli de mostarda Dijon e chimichurri (R$ 9,50 a unidade ou R$ 26 a porção com três).

O comentário geral na cidade é que não há melhor hambúrguer do que o do Clan BBQ. Feito com costela de angus, ele é servido em pão brioche com queijo cheddar inglês e molho da casa (R$ 45 inteiro ou R$ 27 a metade).

Não é só em pato que Rafa Gomes é especialista: o chef do Tiara brilha também na cocção de outras aves, como comprova o escondidinho de galinha d’angola com crumble de milho (R$ 34).

Um dos restaurantes mais concorridos da Zona Sul é o Babbo Osteria, do chef Elia Schramm. Pelo segundo ano consecutivo, ele apresenta um de seus hits, o funghi & tartufo, um nhoque de batata dourado na panela, acompanhado por cogumelos e molho trufado (R$ 50).

De 2011 para cá tem um receita que o chef Pedro de Artagão nem pode sonhar em jogar para escanteio: o bolo de brigadeiro quente (R$ 32). Lambuzado com creme de baunilha, a doçura é há anos disparadamente o item mais disputado do evento.

Rio Gastronomia 2023

Jockey Club Brasileiro – Praça Santos Dumont, 31, Gávea. Qui. e sex. das 17h às 24h; sáb. das 12h às 24h e dom., das 12h às 23h. Reservas: https://www.ingressocerto.com/riogastronomia