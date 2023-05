50 best elege casa tailandesa como melhor restaurante da Ásia

A gastronomia tailandesa teve destaque em uma das premiações gastronômicas mais importantes do planeta. O restaurante Le Du ficou na primeira colocação do “Asia’s 50 Best Restaurants” de 2023, lista revelada em cerimônia de premiação no dia 28 de maio.

A cozinha do Le Du é comandada pelo chef Thitit “Ton” Tassanakajohn, que também é o dono do estabelecimento. Localizado em Bangkok, o Le Du foi elogiado por seu menu de seis etapas que mescla ingredientes sazonais típicos da cozinha tailandesa com influências da culinária francesa. A segunda colocação ficou com o Sèzanne, restaurante de Tóquio comandado pelo chef britânico Daniel Calvert.

O restaurante tailandês Le Du ficou na primeira colocação do “Asia’s 50 Best Restaurants” de 2023 Foto: Divulgação @ledubkk

Além do Le Du, outro restaurante do chef Thitit ganhou destaque na lista. O Nusara, também de Bangkok, ficou na terceira posição, marcando a primeira vez que dois restaurantes comandados pelo mesmo chef figuram no top 3 da premiação.

“Isso é mais do que um sonho que se torna realidade. O 50 Best é algo especial no meu coração não somente pelo ranking, mas por conta de todos que estão nesta sala. Essa é a coisa mais importante”, disse Thitit.

Mais de 300 profissionais ligados à gastronomia participaram da votação que compõem o ranking. A cerimônia de premiação não era feita de forma presencial desde 2019.

Confira o top 10 dos melhores restaurantes da Ásia:

Le Du, Bangkok (Tailândia) Sézanne, Tóquio (Japão) Nusara, Bangkok (Tailândia) Den, Tóquio (Japão) Gaggan Anand, Bangkok (Tailândia) Odette, Singapura Florilège, Tóquio (Japão) La Cime, Osaka (Japão) Sorn, Bangkok (Tailândia) Narisawa, Tóquio (Japão)