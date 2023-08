8ª edição do Festival Gastronômico de São Vicente movimenta gastronomia do litoral

A 8ª edição do Festival Gastronômico de São Vicente já está rolando - e trouxe muitas novidades. Organizado pela Secretaria de Turismo de São Vicente, o festival tem como objetivo promover a gastronomia vicentina e promete agradar todos os paladares e bolsos. O evento contempla 44 restaurantes e, pela primeira vez, conta com estabelecimentos da Área Continental de São Vicente.

A edição de 2023 ampliou as categorias e valores dos cardápios, promovendo uma experiência mais acessível e diversa. O festival oferece três opções de pratos em cada restaurante: Prato Snack (R$ 69,90), Prato Tradicional (R$ 99,90) e Prato Premium (R$ 149,90). Todas as refeições servem duas pessoas.

“Esse ano ampliamos as categorias de valores, tornando a experiência mais acessível e vantajosa. Como resultado, os 44 estabelecimentos gastronômicos ofereceram mais de 90 opções culinárias que variam de pratos típicos brasileiros a opções internacionais. Não faltarão alternativas para conhecer estabelecimentos e pratos durante todo o mês”, destaca Paulo Bonavides, secretário municipal do turismo.

O prefeito de São Vicente Kayo Amado fez questão de destacar a importância do Festival para o turismo da região. “Além de oferecer uma experiência deliciosa aos munícipes e turistas, o evento tem como intuito fortalecer o turismo na região, fortalecendo a cidade no mapa como um destino gastronômico imperdível.

O 8° Festival Gastronômico é uma realização da Prefeitura de São Vicente, com co-realização do SINHORES (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira). O evento vai até o dia 30 de agosto.

Serviço