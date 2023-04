No mês de março, fiz uma viagem para a região norte da Itália. Comecei em Milão e terminei em Roma. Durante esse período em que estive lá, fiz a proposta de provar pelo menos um gelato por dia -- se fosse possível, até mais. A ideia era, no final, ter uma noção da diferença básica da sobremesa para o que experimentamos aqui no Brasil e, acima de tudo, ter a possibilidade de fazer uma lista, como essa abaixo, com o que há de melhor por lá.

Obviamente, existem outras boas casas de gelato no norte da Itália que não pude provar desta vez. Mas, te garanto que os selecionados valem a visita quando estiver por lá. Prezamos pelas casas com gelatos realmente artesanais, que não tentam enganar quem passa por lá. Também tentamos levar em conta o atendimento, que não é um dos fortes do país europeu. O fato é: são bons sorvetes que, essencialmente, não devem te decepcionar.

Gelateria Dondoli, em San Gimignano

É na pequena e medieval cidade de San Gimignano, na Toscana da Itália, que fica uma das melhores sorveterias da Itália -- a Gelateria Dondoli. A casa, que já recebeu visitas ilustres de personalidades como o Pelé, fica bem à mostra em uma das principais praças da cidade. Difícil não ver: afinal, além da localização, ainda há uma fila imensa do lado de fora, enquanto o dono, o próprio Dondoli, conversa com os clientes e entrega um cartão postal com sua foto. Na hora da pedida, é preciso ir rápido: os atendentes aceleram para conseguir atender a fila o mais rápido possível. Vale a pena, na casquinha média (3 euros), experimentar um sabor tradicional de lá (como pistache ou chocolate), mas também alguma criação original da casa, como o zabaglione com vinho e manga com coco e arroz.

Onde: Piazza Della Cisterna, 4, 53037 San Gimignano. 9h/22h30.

Gelateria Dondoli já levou prêmio de Melhor Gelato da Itália Foto: Gelateria Dondoli

Gelateria Guidi, em Como

Uma das maiores surpresas da Itália é a Gelateria Guidi, escondidinha no Lago di Como. Ainda que pouco comentada, esse pequeno estabelecimento tem um dos melhores sabores provados durante a viagem: sorvete de banana com flocos. Pode parecer curioso, até mesmo estranho, mas não tem sabor igual: é uma explosão na boca e a mistura do chocolate em flocos (stracciatella, em italiano) com a banana é algo que fica na memória por um bom tempo. Também vale experimentar o de ricota com figo. Sai 4 euros a média.

Onde: Via Domenico Fontana, 17, 22100, Como. 11h/20h.

La Romana, em Roma

Pra começar, a casa oferece doce de leite dentro da casquinha, fazendo diferente das que colocam chocolate -- e, de verdade, é delicioso demais e combina com o sorvete. Dentre os sabores mais indicados, stracciatella, biscotto della nonna, chocolate, baunilha, pistache e qualquer um de frutas. Ainda há opção de bolos e sorvete com crepe. 3 euros a média.

Onde: Via Venti Settembre, 60, 00184 Roma. 12h/00h.

Não deixe de pedir a calda de doce de leite no sorvete da La Romana Foto: Matheus Mans/Estadão

La Strega Nocciola, em Florença

É em uma pequena portinha, perto dos principais museus da cidade, que fica a La Strega Nocciola. O atendimento não é bom (a típica grosseria que se encontra por lá), mas o sorvete é muito saboroso: o que leva o nome da gelateria, com chocolate, avelãs e coisas mais, é uma perdição; o de mascarpone, ainda que um pouco doce, também funciona muito bem. Vale a pena experimentar os tradicionais, feitos artesanalmente do jeito que deve ser.

Onde: Via Ricasoli, 16R, 50122 Firenze. 12h/20h (fecha 2ª).

La Strega Nocciola, em Florença, fica escondida perto da Galeria da Academia de Belas Artes de Florença Foto: Matheus Mans/Estadão

Grom, em Verona

Um dos sorvetes com melhor textura fica em Verona, a cidade da Julieta. Bem localizada na via principal da cidade, rivalizando com outras gelaterias por perto, a Grom tem o diferencial de servir a casquinha com extras: bolachinha feita da mesma massa da casquinha, no topo, e recheio de chocolate com castanha por mais 0,50 centavos de euro -- vai por mim, realmente vale a pena. A textura do gelato de chocolate é um presente: lembra um mousse e leva o sabor ao extremo. Outra boa surpresa por lá é o gelato de torrone, nem tão comum na Itália, que oferece sabor do clássico doce com textura de marshmallow. 5 euros a média.

Onde: Via Giuseppe Mazzini, 75, 37121 Verona. 12h/00h.

Gelateria Gallonetto, em Veneza

A belíssima cidade de Veneza é mais conhecida por seus canais e pela arte pulsante que encontramos em suas ruas do que, exatamente, pela boa comida. Há muitas casas que existem ali apenas para pegar turistas, sem muito apreço pela qualidade do que é servido. No entanto, ainda assim foi possível encontrar um bom sorvete na Gelateria Gallonetto. O local é pequeno e, em comparação com outros endereços, não oferece tantas opções de gelatos. Mas é difícil errar: sabores como mascarpone (que vem misturado com algum outro ingrediente, dependendo da estação) e avelã são de comer lambendo os beiços. Também vale ir pelo básico, como chocolate ou pistache (0,50 centavos de euro mais caro), que trazem uma cremosidade que faz até com que fique difícil de comer. 3 euros a média.

Onde: Salizada S. Lio, 5727, 30122 Venezia. 11h/23h.

Gelateria La Carraia, em Florença

Se prepare para a fila: a gelateria La Carraia conta com uma fila para dobrar a esquina, sempre com pessoas ávidas para experimentar os sabores criativos encontrados por lá. Tem de chocolate com laranja, o sabor que leva o nome da casa (com chocolate branco e pistache), kefir e maracujá, Marmo di Carraia (panna cotta com waffles de chocolate) e, é claro, sabores tradicionais, como chocolate, chocolate amargo e tiramissù. 3 euros a média.

Onde: Piazza Nazario Sauro, 25/r, 50124 Firenze. 11h/23h.

G Glace, em Crema

Na pequena e simpática cidade de Crema, cenário do filme Me Chame pelo Seu Nome, está a G Glace: misto de café com gelateria. Por fora, você não dá nada pelo sorvete, mas o resultado é positivo. Com um atendimento simples (o próprio dono atendeu e serviu, já que outros atendentes só falavam italiano), a casa serve duas bolas de sorvete no cone médio -- enquanto a maioria das gelaterias da Europa serve três. No entanto, não é decepcionante, nem nada do tipo. O sabor é muito bom: desde aqueles menos esperados, como de Kinder, até aqueles mais tradicionais. O valor cobrado para quem come ali dentro é diferente, mas vale pagar os 3 euros pra comer fora dali, na simpática praça da cidade.

Onde: Piazza del Duomo, 8, 26013 Crema. 7h30/2h.