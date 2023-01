9 receitas para manter a dieta e continuar saboreando doces no ano novo

Sem glúten, sem açúcar, sem lactose... Seja qual for o compromisso que você assumiu no ano novo para perder peso, ganhar saúde, melhorar a condição física ou atrair olhares, não é admissível que a dieta escolhida exija, de um lado, passar fome, ou, de outro, perder o prazer de comer. Pior ainda se o seu voto de moderação exige cortar as sobremesas, para muita gente a melhor parte de qualquer cardápio.

Num esforço de reportagem solidariedade com esses esforços, Paladar vasculhou seus registros e organizou uma lista de receitas que permite manter a dieta sem cortar a alegria de uma sobremesa.

Bolo feito com chocolate 70% do chef Gustavo Young: alternativa certeira, levinha e sem glúten

Escolha entre as possiblidades listadas abaixo aquela que faz sentido para o regime que estabeleceu para este começo de ano e bom apetite – sem esquecer, claro, de que médico e nutricionista são, na verdade, os melhores e únicos conselheiros indispensáveis para quem pretende alterar seu padrão alimentar; e que a quantidade e frequência também influenciam no resultado.

Também vale acrescentar, antes de passar à descrição dessas delícias cobertas de saúde e criatividade, que elas estão absolutamente liberadas também para quem não faz nenhum tipo de dieta restritiva. São democraticamente livres para consumo geral e proveito irrestrito.

Opções em glúten

Não é de hoje que muita gente trava guerras pessoais contra o glúten. Não é o caso aqui de discutir os fundamentos das dietas fazem esse tipo de restrição, já que há médicos renomados que defendem ou discordam dessa ideia, assim como há argumentos a favor e contra os regimes que excluem o glúten parcial ou totalmente da rotina alimentar.

O que deve valer é a indicação de um profissional abalizado e o que vale saber é que a restrição não limita o prazer à mesa. Veja por exemplo esta receita de torta de chocolate ou esta outra, também de chocolate, mais simples de fazer. Até waffle de chocolate e bolo de milho com limão e amora podem ser feitos sem glúten, assim como este bolo que tem frutos secos e castanha-baru.

Opções sem açúcar

Para a maioria dos gourmands – qualquer pessoa que ama a boa mesa –. é quase impensável encerrar uma refeição sem uma boa sobremesa e, entre muitos deles, imaginar um doce que não leve açúcar na receita. Mas, pode acreditar, não só o açúcar pode ser dispensado em alguns preparos de sobremesa como também não faz a menor falta quando se prova o resultado desse tipo de criação.

Cheesecake, por exemplo, é possível? Sim. Veja esta receita. E bolo, dá para fazer sem açúcar? Dá. Este tem frutas que substituem o açúcar sem dever nada aos concorrentes. Mas e um brownie? Alguém numa dieta com restrição de açúcar pode comer brownie? Se for o desta receita, pode, sim.

Opções sem lactose

A intolerância à lactose é o tipo de problema que leva muita gente a simplesmente cortar as sobremesas de seu cardápio regular, muitas vezes simplesmente para não perguntar aos garçons se que aquele preparo leva ou não leite – e também por medo de contaminações cruzadas, que não deveriam acontecer em bons restaurantes.

Mas em casa, com total controle da produção, não há razão para evitar doces, mesmo no caso de alguns que parecem, na apresentação e no sabor, terem sido feitos com leite. Esta torta de morango é um exemplo e este brownie com brigadeiro é outro.

Continua após a publicidade

Faça você mesmo

Na verdade, no entanto, qualquer sobremesa ou mesmo prato salgado que leve leite na receita original pode ser feita com a substituição desse ingrediente por outro, de origem vegetal. Esta reportagem mostra qual é o tipo de leite vegetal mais adequado à substituição conforme o tipo de alimento a ser trabalhado. Por fim, esta outra revela o segredo para fazerem casa o leite de aveia, um dos coringas disponíveis para quem enfrenta restrição no consumo de lácteos e não precisa, por isso, deixar de lado algumas experiências da boa cozinha.