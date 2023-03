O Gastronomix 2023 começa na sexta-feira (dia 01/04) e terá a presença do premiado restaurante paulistano A Casa do Porco. Com curadoria de Celso Freire, o Gastronomix faz parte do Festival de Curitiba, que vai do dia 27 de março a 9 de abril, e é considerado o maior evento de gastronomia ao ar livre do Brasil.

A Casa do Porco faz sua estreia no evento gastronômico. Sétimo colocado no ‘The World’s 50 Best Restaurants’, o restaurante foi eleito o melhor do Brasil e da América Latina pelo ranking francês La Liste e segue na seleção Bib Gourmand do Guia Michelin.

Gastronomix, maior festival gastronômico ao ar livre do Brasil Foto: Divulgação Festival de Curitiba

“É uma honra receber A Casa do Porco nesta edição do Gastronomix e trazer para os curitibanos uma das melhores culinárias do mundo. Para esta é a primeira edição depois da pandemia, selecionamos restaurantes que são referência na culinária e que trarão para o público sabores especiais e diferenciados”, explica Celso Freire.

Além da Casa do Porco, o festival contará com os seguintes restaurantes: Antonina 336, Nanica, Ragú Rotisserie, Chez Margot Bistrô, Gelataio Art, Emy by Kazuo, O Guará, Hi Pokee e Casa Roccia, além das estações de bebidas com Ponto Gin, Continental Cocktails e Bar Gmix, servindo chopp, cerveja, refrigerantes, sucos e água.

O evento tem espaço kids e local para pets.

Serviço

Quando: dias 1 e 2 de abril

Onde: Jockey Eventos (Rua Dino Bertoldi, 740 - Tarumã). Curitiba - PR

Ingressos: https://festivaldecuritiba.com.br/evento/gastronomix/