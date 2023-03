Já imaginou conhecer a identidade cultural e as tradições gastronômicas sem sair da sua cidade? É isso que o Sesc 24 de Maio e o chef Vitor Pompeu proporcionarão a quem visitar a unidade do Sesc na próxima quinta-feira (23).

Por mais que isso possa te lembrar aquela aula de geografia que nunca te dava ânimo, esta experiência te levará a conhecer a Serra da Mantiqueira através de apresentações e interações sobre a culinária da região com produtores que estarão presentes no evento ‘A Mantiqueira Chegou ao Centro’. O chef Vitor Pompeu, reconhecido por valorizar os ingredientes da Mantiqueira, irá usar os produtos dos profissionais que estarão ali para criar receitas autorais com base em pratos da região.

A primeira atividade será no dia 23/03 e abordará o tema ‘O Queijo e a Mantiqueira’, já o segundo dia (13/04) será sobre a ‘Oliva e Azeite o Ouro Líquido’. No dia 18/05, o assunto será ‘Porco, Charcutaria e Identidade Caipira’. Os eventos serão realizados presencialmente e contarão com a participação dos produtores, que apresentarão sua história e um pouco de sua profissão.

Onde: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio, 109, República. 3350-6300. 23/03, 13/04 e 18/05 (qui.), às 19h30