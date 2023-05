Recentemente, fizemos um teste às cegas para descobrir qual era o melhor leite de amêndoas do mercado, mas você sabe como comprar um bom leite de amêndoas? Pedimos para a nutricionista Edvânia Soares te ensinar a ler os rótulos, encontrar o açúcar escondido em embalagens que dizem não ter adição de açúcar, além de caracterizar qual a melhor consistência da bebida vegetal.

Açúcar disfarçado

Segundo Soares, o açúcar pode ter outra nomenclatura, mas o efeito será o mesmo: “Ele é doce também, então vai fazer o pâncreas produzir insulina da mesma forma. A gente não pode se enganar com a rotulagem nutricional, e, se tiver algum desses tipos de açúcares, ele gera esse estímulo: Xarope de milho, glucose, glicose de milho, mel, açúcar invertido, açúcar cristal, açúcar mascavo, caldo de cana, melado de casa, lactose,xarope de malte, frutose, maltose, açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, dextrose, maltodextrina”.

O que é o açúcar invertido?

Não, o açúcar invertido não é algo saudável, apenas tem uma nomenclatura um pouco confusa. Para não haver dúvidas, a nutricionista procura simplificar: “É um tipo de açúcar que já passou pelo processo químico chamado de inversão. As moléculas de sacarose são divididas em glicose e frutose e esse processo é realizado quando se faz a adição da enzima invertase, ou quando o açúcar é aquecido por um meio ácido. Além disso, ele é mais solúvel, sendo usado em sorvetes, refrigerantes, geleias, biscoitos, entre outros produtos”, explica.

A profissional ressalta ainda que o açúcar invertido, não só não é fitness, como também é mais doce que o açúcar comum e afirma que é preciso estar atento à sua presença no rótulo.

Pasta de amêndoa no leite

A pasta de amêndoa também pode ser um dos componentes do leite vegetal, mais especificamente, do leite de amêndoas, podendo ser encontrado manteiga de amêndoa nas embalagens, de acordo com Edvânia Soares. Ela explica um pouco mais: “É um produto feito à base de amêndoas, rico em gorduras e que pode alterar um pouco o sabor. Portanto, é interessante ler a rotulagem nutricional para ver o que tem nesta pasta de amêndoa, porque não é amêndoa in natura, e pode ter sal, açúcar e gordura”.

Agora que você já sabe das precauções e conhece as dicas para fazer as melhores escolhas, conheça os melhores leites de amêndoa do mercado, segundo os jurados do teste que fizemos, já que eles são especialistas no assunto.