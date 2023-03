Águas de Janaína: a festa de 15 anos de cozinha profissional da chef e da abertura do Dona Onça

Nascida e crescida nos arredores do Copan, no Centrão, Janaína Torres Rueda estabeleceu mais do que um bar, uma embaixada da autêntica cozinha paulistana no térreo do famoso edifício. O ano era 2008. O dia? Onze de abril.

Com bolinho de espinafre, arroz de fígado, estrogonofe, muita caipirinha e apenas 50 lugares, o Bar da Dona Onça nasceu com três horas de fila. Na espera, misturava todo tipo de gente – travestis e desembargadores, médicos e cantores, donos de alma boêmia em geral.

Em dois anos a casa já tinha o dobro de assentos e uma das feijoadas mais disputadas da cidade; a dona, por sua vez, tinha motivos de sobra para comemorar e agradecer. Com amigos cozinheiros, a pernambucana Dona Carmem Virgínia e o paraibano Carlos Ribeiro, organizou mais do que uma festa de aniversário, uma homenagem à sua orixá.

Como nas lavagens de Iemanjá no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, banhou a rua com flores, água de cheiro, tambores e axé. E assim foi todo começo de ano, não raro debaixo de chuva, até o início da pandemia.

Findo o hiato, com mais quatro negócios pelos quais louvar (A Casa do Porco, o Hot Pork, a Sorveteria do Centro e o frigorífico Porco Real) e com o primogênito completando 15 anos, a chef retorna os festejos em grande estilo: “Esta edição celebra também meus 15 anos de cozinha profissional e me faz lembrar o quão importante é se renovar a cada ano. Cada Águas de Janaína me traz novas inspirações e muita transformação”.

Para a 10ª Águas de Janaína, na terça-feira 11 de abril, ela chamou o cantor Otto, Nãnãna da Mangueira, a bateria e as baianas de sua escola de samba, a Vai-Vai. Para acompanhar, na calçada, a partir das 17h, servirá receitas especiais como minicuscuz (de sardinha ou vegano), pastel de bobó de camarão, caldinho de sururu, moqueca de peixe, porcopoca e bolo de coco com abacaxi (de R$ 15 a R$ 36 cada).

Vale avisar que, enquanto isso, o Dona Onça funcionará normalmente. Do lado de dentro ou de fora da festa, a anfitriã não impõe dress code, mas recomenda trajes brancos ou azuis – como os da rainha das águas.

Serviço

Avenida Ipiranga 200, lojas 27/29. Ter., 11 de abril, às 17h. Tel.: (11) 3257-2016